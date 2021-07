Locarno 2021: a Kasia Smutniak il Leopard Club Award

L'attrice Kasia Smutniak riceverà il Leopard Club Award nel corso dell'edizione 2021 del Locarno Film Festival. La consegna del premio, uno dei più prestigiosi assegnati dal festival svizzero, avverrà la sera del 6 agosto in Piazza Grande, centro nevralgico del grande evento ticinese.

Polacca di nascita, Kasia Smutniak vive e lavora in Italia dal 1998. Nel 2016 ha recitato in Perfetti sconosciuti e ha poi ripreso il medesimo ruolo nel remake polacco uscito nel 2019, mentre quest'anno l'abbiamo vista su Sky in Domina. A Locarno sarà protagonista di una masterclass la mattina del 7 agosto, moderata da Piera Detassis, e lo stesso giorno, nel pomeriggio, introdurrà la proiezione di Nelle tue mani, film che le è valso il Nastro d'Argento nel 2008. Sarà anche l'occasione per omaggiare il regista Peter Del Monte, scomparso qualche mese fa.

Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival, ha commentato così la decisione legata al Leopard Club Award: "Attrice talentuosa e personale, attenta a gestire la sua presenza e le sue scelte artistiche, Kasia Smutniak è un'evidenza. Il suo muoversi fra cinema d'impegno, commedia e televisione, articolando un registro duttile e raffinato, le ha permesso di imporsi come uno dei nomi più interessanti e appassionanti del cinema europeo e italiano. La sua filmografia, ricca e diversificata, è la prova del lavoro di un'interprete che non ha mai smesso di interrogare il lavoro di attrice restando sempre in conversazione con il pubblico. Kasia Smutniak è un talento moderno che siamo onorati di potere celebrare mentre la sua carriera accoglie ancora una volta nuove sfide".

La 74ma edizione del Locarno Film Festival si terrà, in presenza, dal 4 al 14 agosto. La kermesse sarà inaugurata da Beckett, produzione internazionale diretta da Ferdinando Cito Filomarino che sarà disponibile su Netflix in tutto il mondo dal 13 agosto.