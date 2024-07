Al via a Lampedusa la 16ma edizione de Il vento del nord

Al via a Lampedusa la sedicesima edizione de Il vento del nord, rassegna organizzata con il coordinamento di Laura Delli Colli, l'organizzazione di Massimo Ciavarro, che l'ha ideata nel 2008, e la consulenza di Giovanni Spagnoletti. In un luogo speciale, che vive il cinema una volta l'anno grazie a questa iniziativa, arriva per una serata evento anche il film di Matteo Garrone, Io Capitano, con ospiti i suoi protagonisti. Sono dodici i titoli in programma, accompagnati da incontri organizzati per le ragazze e i ragazzi dell'isola con giornalisti e operatori culturali presenti a Lampedusa per approfondire temi e suggestioni di un progetto che unisce intrattenimento e cultura, lo spettacolo alle storie vicine al pubblico dei più giovani per i quali il cinema sull'isola è ogni anno una scoperta.

È chiaro dalle parole di Laura Delli Colli, che presenta così l'iniziativa: "Con LampedusaCinema, l'associazione nata per produrre ogni anno Il Vento del Nord rinnoviamo ancora una volta un appuntamento che nasce dalla voglia di rendere 'contagiosa' la passione del cinema e condividerla con gli spettatori di un luogo speciale, che non ha una sala, ma anche dalla naturale vocazione di prossimità di una vera e propria 'terra di mezzo' che, in un clima di accoglienza unico, convive quotidianamente con la realtà complessa e le difficoltà delle migrazioni".

Una settimana di proiezioni

Una scena di C'è ancora domani

Si parte sabato 27 luglio con due opere prime al femminile, il fenomeno di questa stagione C'è ancora domani di Paola Cortellesi e Felicità di Micaela Ramazzotti, per proseguire il giorno successivo, domenica 28 luglio, con la commedia Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi e Volare, debutto alla regia di Margherita Buy. Lunedì 29 la settimana inizia all'insegna del cinema per famiglie in una serata che abbina l'animazione di Mary e lo spirito di mezzanotte di Enzo D'Alò e un altro esordio di quest'anno, quello di Claudio Bisio alla regia de L'ultima volta che siamo stati bambini. Commedia ed emozione per martedì 30, con Santocielo con Ficarra e Picone e Race for Glory di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio. Due opere prime verranno proposte nella serata del 31 luglio, Flaminia di Michela Giraud e Troppo azzurro di Filippo Barbagallo. Il gran finale della manifestazione, all'insegna della solidarietà, vede la presenza di Kasia Smutniak per la sera del 1 agosto, per presentare il suo Mur, e i protagonisti di Io Capitano accompagnati da Mamadou Pli Adama per l'appuntamento conclusivo de Il vento del nord 2024 nella serata del 2 agosto.

Un laboratorio per gli studenti

La locandina della manifestazione

La settimana di proiezioni è arricchita dal tradizionale appuntamento con LampedusaLab, il laboratorio di formazione dedicato agli studenti delle superiori con la guida del professor Giovanni Spagnoletti, coordinato per la Scuola dalla professoressa Paola Dragonetti e realizzato con il supporto di SIAE e Fondazione Claudio Nobis. Proprio alla Fondazione Nobis e al coordinamento dei Giornalisti Cinematografici SNGCI si deve anche il progetto della videoteca accolta nei locali del Liceo che finalmente diventa una realtà dopo gli anni in cui Rai Cinema aveva avviato un'azione di generoso supporto per i bambini e i ragazzi dell'isola. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 2 agosto con la donazione dei primi 60 film e documentari che i ragazzi potranno avere come supporto allo studio da poter consultare nei locali della scuola.

Cos'è Il Vento del Nord

La rassegna organizzata da LampedusaCinema è un appuntamento che gli abitanti dell'isola aspettano per tutto l'anno e rappresenta una vera e propria festa per i lampedusani, che non hanno una sola sala a disposizione. Come è ormai tradizione, nella settimana organizzata da LampedusaCinema i principali protagonisti della rassegna saranno soprattutto i film italiani tra i quali sono proposte anche opere prime e documentari. Il Vento del Nord è un modo per portare nell'estremo Sud del Sud, con il cinema d'autore grazie alla commedia, un'occasione di leggerezza e anche di riscatto, in un momento mai come quest'anno reso più complesso dall'attualità che la cronaca mette ogni giorno in primo piano.