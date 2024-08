Kasia Smutniak vuole smettere di recitare: "Meglio la realtà"

In un annuncio sorprendente che ha lasciato molti fan senza parole, Kasia Smutniak ha dichiarato che si allontanerà dal mondo del cinema. L'attrice, nota per i suoi ruoli intensi e memorabili, ha deciso di dedicarsi completamente alla realtà, mettendo da parte la finzione cinematografica per concentrarsi su cause più concrete e tangibili.

Kasia Smutniak dice addio ai film

Smutniak ha condiviso questa decisione durante un'intervista con La Stampa, spiegando che il suo desiderio di fare la differenza nel mondo reale ha superato la passione per la recitazione. "Ho sempre amato il cinema, ma ora sento che è arrivato il momento di dedicarmi ad altro", ha detto l'attrice. "La realtà ha bisogno di noi, delle nostre azioni concrete".

La sua scelta non è del tutto una sorpresa per chi ha seguito da vicino la carriera dell'attrice. Da anni, Kasia Smutniak è impegnata in numerosi progetti umanitari, dalla fondazione Pietro Taricone Onlus, che supporta progetti in Nepal, alla recente iniziativa per sensibilizzare sull'importanza dell'educazione e della parità di genere. "Voglio utilizzare il mio tempo e la mia energia per fare qualcosa di tangibile, che possa avere un impatto diretto sulle persone", ha spiegato.

Nonostante l'annuncio, Smutniak non ha escluso un ritorno sul grande schermo in futuro, ma per ora la sua priorità è altrove. "Non dico che non tornerò mai più a recitare, ma adesso sento che il mio posto è nel mondo reale, a fianco di chi ha bisogno", ha aggiunto.

Kasia Smutniak su Pietro Taricone e l'incidente: "Ero insieme a lui"

La notizia ha scosso non solo i fan, ma anche molti colleghi e addetti ai lavori dell'industria cinematografica. Numerosi messaggi di supporto e ammirazione sono arrivati sui social, lodando la scelta coraggiosa di Smutniak. "Kasia ha sempre avuto un cuore grande e un'anima generosa. La sua decisione dimostra quanto sia veramente dedita a fare del bene", ha commentato un noto regista con cui l'attrice ha lavorato in passato.