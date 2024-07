Il Lobo di Jason Momoa farà il suo debutto nel DCU in Supergirl: Woman of Tomorrow?

A quanto pare Lobo è destinato a fare il suo debutto nel DCU in Supergirl: Woman of Tomorrow. Una recente indiscrezione ha affermato che i DC Studios erano interessati a coinvolgere Jason Momoa per un ruolo non rivelato nel film, il che ha portato a speculare sulla possibilità che Lobo faccia la sua comparsa. Ora, MTTSH riporta che l'Ultimo Zarniano avrà effettivamente un ruolo nel progetto.

Sebbene tutto ciò sembri indicare che Momoa vestirà i panni di Lobo in Woman of Tomorrow, vale la pena ricordare che non abbiamo ancora la conferma ufficiale che sia questo il personaggio a cui la star di Aquaman si riferiva quando ha dichiarato di avere intenzione di lasciarsi alle spalle il Re di Atlantide e di fare il salto nel DCU, anche se diversi rapporti commerciali hanno suggerito che questo fosse il caso.

Un'altra indiscrezione ha recentemente affermato che è in fase di sviluppo un film da solista con protagonista l'ultraviolento cacciatore di taglie intergalattico. Woman of Tomorrow sarà il secondo film del DCU a uscire nelle sale dopo Superman di James Gunn.

Lobo: in fase di sviluppo il film sul violento cacciatore di taglie della DC

I dettagli del nuovo reboot di Supergirl

La Warner Bros. ha recentemente annunciato che la nostra nuova Ragazza d'Acciaio prenderà il volo il 26 giugno 2026. La regia è affidata a Craig Gillespie. Si dice che questa interpretazione di Kara Zor-El sia una "versione meno seria e più spigolosa dell'iconica supereroina", in quanto Gunn cerca di allontanarsi dalle "precedenti rappresentazioni di Supergirl, in particolare la lunga serie della CBS/CW interpretata da Melissa Benoist".

Gunn ha recentemente rivelato di aver pensato alla star di House of the Dragon Milly Alcock per interpretare Supergirl dopo aver visto la sua performance nella serie prequel de Il trono di spade della HBO. "Milly è stata la prima persona che ho proposto a Peter per questo ruolo, ben più di un anno fa, quando avevo letto solo i fumetti", ha scritto il regista su Threads. "Stavo guardando House of the Dragon e ho pensato che potesse avere il taglio, la grazia e l'autenticità di cui avevamo bisogno".

Secondo una breve sinossi, la storia seguirà Kara mentre "viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto il Supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e si ritrova in una ricerca omicida di vendetta".