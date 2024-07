Lobo: in fase di sviluppo il film sul violento cacciatore di taglie della DC

Abbiamo già sentito che Jason Momoa era in trattative per interpretare Lobo e una nuova indiscrezione sostiene che un film sul personaggio è in lavorazione presso i DC Studios.

Mr. Machete arriverà finalmente sul grande schermo? È da un po' di tempo che si sente dire che la star di Aquaman Jason Momoa è in trattativa o ha ottenuto il ruolo di Lobo e, anche se nel 2024 gli aggiornamenti sono stati scarsi, un nuovo rumor di MTTSH sostiene che un film in solitaria con l'ultra-violento cacciatore di taglie intergalattico è in fase di sviluppo presso i DC Studios.

Non si fa menzione di Momoa, ma il suo coinvolgimento è una scommessa abbastanza sicura considerando i precedenti rapporti commerciali e le allusioni dell'attore stesso - anche se vale la pena notare che non ha mai detto di essere disponibile per il ruolo di Lobo nello specifico.

"Lobo era... Collezionavo fumetti, e non lo faccio più così tanto, ma è sempre stato il mio preferito, e ho sempre voluto interpretare Lobo, perché mi sono detto: 'Pronto? È il ruolo perfetto", ha dichiarato Momoa in un'intervista dello scorso dicembre. "Voglio dire, ascoltate. Se mi chiamano e mi chiedono di interpretarlo, cazzo si, lo faccio. Non ho ancora ricevuto quella chiamata, quindi non voglio diffondere notizie false, ma se mi chiamano e mi chiedono di recitare o di fare un provino, io ci sono".

Momoa pensava che avrebbe interpretato Lobo e non Aquaman

Curiosamente, Momoa pensava di essere stato chiamato a interpretare Lobo quando Zack Snyder lo ha scritturato per Aquaman. "All'inizio pensavo che avrei interpretato Lobo", ha spiegato. "Ho fatto il provino per Batman e stavo per non farlo, perché pensavo: 'È una cosa stupida. Non sarò io. Perché sto facendo un provino per Batman?' Ma era solo un'audizione ordinaria, e poi sono stato chiamato subito dopo l'annuncio di Affleck, e ho pensato: 'Oh, cazzo! Certo, farò la parte del cattivo'. Allora ho pensato: 'Sì, arrivo, picchio Batman e Superman e muoio'.".

Aquaman e il Regno Perduto: Jason Momoa in una scena

"Mi hanno chiamato in ufficio e mi hanno detto: 'Beh, sai che ruolo avrai?' E io: 'Sì, Lobo! Certo. È l'unico che può combattere Batman e Superman' e Zack Snyder mi ha detto: 'Cosa? Lobo? No, non è in questo universo'. E io: 'Cosa? Chi diavolo dovrei interpretare?'. E poi avrei voluto che l'avesse registrato, perché mi ha detto: 'Aquaman' e io ho fatto la faccia delusa".

All'inizio di questa settimana è circolata in rete un'altra voce secondo la quale Momoa sarebbe stato puntato per un ruolo in Supergirl: Woman of Tomorrow che "assomiglia molto a Lobo". Si mormora anche che l'attore di Game of Thrones potrebbe interpretare l'Ultimo Czarniano nel film Superman di James Gunn.