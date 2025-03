Lobo, James Gunn sull'interpretazione di Jason Momoa: "Non vedo l'ora lo vediate in azione"

Il regista James Gunn ha parlato dell'interpretazione di Jason Momoa nel film di Supergirl, in cui debutterà il personaggio di Lobo.

James Gunn è tornato a parlare di Lobo, il personaggio interpretato da Jason Momoa nei prossimi film tratti dai fumetti della DC.

Il regista, responsabile dei DC Studios insieme a Peter Safran, ha infatti condiviso un post sui social parlando dell'interpretazione dell'ex Aquaman, al suo ritorno nel mondo dei film tratti dai fumetti.

Il messaggio di Momoa al regista

Scrivendo sui social, James Gunn ha scritto: "Nella giornata dell'anniversario di Lobo, non posso fare a meno di pensare al messaggio che ho ricevuto da Jason Momoa la mattina che è stato annunciato che io e Peter saremmo stati a capo dei DC Studios, il giorno in cui io e Jason abbiamo parlato per la prima volta della possibilità che si unisse al DCU nel ruolo di Lobo".

Il filmmaker ha aggiunto: "Ho amato vedere Jason mentre lo portava in vita e non vedo l'ora di condividerlo con tutti voi".

Gunn ha pubblicato il messaggio che aveva ricevuto in cui l'attore aveva semplicemente ribadito "fottuto LOBO" e lui aveva risposto "Amico, lo sto dicendo da anni che dovresti essere Lobo, non sto mentendo".

Il messaggio dell'attore

Chi è Lobo

L'annuncio del coinvolgimento di Momoa nei nuovi progetti della DC era stato compiuto nel mese di dicembre. Il personaggio è stato creato dall'autore Roger Slifer e dall'artista Keith Giffen.

Tra le pagine Lobo è un antieroe dalla personalità violenta e irriverente, che proviene dal pianeta Czarnia. Il personaggio possiede una forza sovraumana, delle capacità di rigenerarsi ed è invulnerabile, rendendolo quindi un nemico davvero formidabile.

Lobo, inoltre, è mostrato come un cacciatore di taglie che ama il caos e la distruzione.

Jason interpreterà per la prima volta l'antieroe nel film Supergirl: Woman of Tomorrow che avrà come star Milly Alcock. Nel cast ci sono inoltre Matthias Schoenaerts nel ruolo del villain Krem ed Eve Ridley che sarà Ruthye Marye Knoll.

Alla regia del film ci sarà Craig Gillespie, mentre Ana Nogueira ha firmato la sceneggiatura ispirata al fumetto di Tom King.