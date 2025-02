"Lobo, Baby", James Gunn commenta il casting di Jason Momoa: "È sempre stato nei piani"

James Gunn e Peter Safran hanno parlato dei progetti del DCU in una recente intervista. Gunn ha ammesso che il casting di Jason Momoa per il ruolo di Lobo è sempre stato parte dei piani fin dall'annuncio del DCU.

Il DC Universe (DCU) è stato annunciato ufficialmente il 25 ottobre 2022. Gunn e Safran ha riavviato l'ormai defunto DC Extended Universe (DCEU) e adesso Momoa è stato ingaggiato nel ruolo di Lobo dopo aver interpretato Aquaman nel DCEU.

Gunn ha parlato del casting di Momoa e ha condiviso un episodio esilarante. Sembra che Momoa stesso lo abbia contattato per il ruolo: "Jason è stato letteralmente il primo messaggio che ho ricevuto dopo l'annuncio dei DC Studios", ha detto Gunn a The Nerds of Color.

Il sogno di Jason Momoa si realizza

Aquaman: il protagonista Jason Momoa in una nuova foto

"E il suo messaggio era: 'Lobo baby' con dieci miliardi di punti esclamativi. Ho pensato fosse un'ottima idea, quindi è sempre stato parte dei piani". Tuttavia, alla domanda su quando i fan potranno vedere in immagini il look ufficiale di Momoa nei panni di Lobo, la risposta di Gunn ha suggerito una lunga attesa: "Probabilmente ci vorrà un po' di tempo, ad essere sinceri".

Aquaman e il Regno Perduto: Jason Momoa in una scena del film

In un post su Instagram, Momoa ha confermato il suo casting per il ruolo di Lobo e ha condiviso la sua passione per il personaggio spiegando il suo interesse per il ruolo.

"Lobo era... colleziono fumetti, e non ne colleziono più tanti, ma è sempre stato il mio preferito, e ho sempre voluto interpretare Lobo, perché mi sono detto che era il ruolo perfetto", ha ricordato Momoa in un'intervista. "Voglio dire, ascoltate. Se mi chiamano e mi chiedono di interpretarlo, è un f*ck yeah".