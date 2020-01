Lo strano caso di Pierfrancesco Favino, stasera su SkyTG24

Pierfrancesco Favino si racconta su Sky TG24 in Lo strano caso di Pierfrancesco Favino, un colloquio tra l'eclettico attore, amato da pubblico e critica, e il vicedirettore della testata all-news Omar Schillaci, in onda stasera alle 21.15 (e su Sky Arte domenica 19 gennaio alle 18.50).

Una immagine da Lo strano caso di Pierfrancesco Favino

L'attore parla della sua carriera, dagli esordi a Hammamet, il film nelle sale in questi giorni nel quale si cimenta in una straordinaria e camaleontica interpretazione, ma anche dei progetti futuri che lo vedranno ancora protagonista al cinema. Tutto legato dal fil rouge del suo profondo amore per la recitazione. Un racconto che non manca di mostrare un lato personale di Favino, con un ritratto della sua infanzia e aneddoti divertenti, tra questi il rapporto con i registi che lo hanno diretto, spesso "vittime" di divertenti imitazioni, e le sue apparizioni sui social.

Tra i prossimi progetti di Pierfrancesco Favino abbiamo Gli anni più belli, il ritorno alla regia di Gabriele Muccino con un ricco cast italiano, e Padre nostro, il nuovo lungometraggio di Claudio Noce, che sarà ispirato a un fatto di cronaca.