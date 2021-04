Lo spietato: il film con Riccardo Scamarcio stasera su Rai3 in prima visione

Stasera su Rai3 alle 21:20 arriva Riccardo Scamarcio in Lo spietato, il film diretto nel 2019 da Renato De Maria, in onda in prima visione in chiaro.

Riccardo Scamarcio è il protagonista della prima serata, stasera su Rai3, con il film Lo spietato, diretto nel 2019 da Renato De Maria, adattamento del saggio Manager calibro 9, scritto da Piero Colaprico e Luca Fazzo, e ispirato alla storia del criminale Saverio Morabito.

Lo Spietato: Un primo piano di Riccardo Scamarcio

A sedici anni Santo Russo (interpretato in versione adulta da Riccardo Scamarcio) lascia la Calabria con sua madre e il fratellino per raggiungere il padre, ex componente della 'ndrangheta.

La famiglia si stabilisce a Romano Banco, alla periferia di Milano, dove Santo inizia a lavorare come facchino e stringe amicizia con Mario Barbieri, figlio del titolare della salumeria del paese. Dalle rapine, ai sequestri di persona, fino alla raffinazione dell'eroina, un'ascesa criminale in collegamento con la 'ndrangheta in Lombardia, che si concluderà per l'uomo come collaboratore di giustizia.

Parentesi rosa (ma non scevre di pericoli) sono Mariangela (Sara Serraiocco), la ragazza che diventerà sua moglie, e Annabelle (Marie-Ange Casta), la seducente amante.

Co-prodotto da Rai Cinema, con Bibi Film e Indie Prod, nel 2019 Lo spietato ha ricevuto due candidature ai Nastri d'Argento, per il miglior produttore e il migliore attore protagonista.