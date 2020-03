Lo Hobbit: Peter Jackson ha fatto slittare il progetto per avere Martin Freeman

Peter Jackson è un regista testardo, tanto testardo da far slittare la produzione di Lo Hobbit pur di avere Martin Freeman come protagonista nel ruolo di Bilbo Baggins.

Martin Freeman, nei panni di Bilbo, esplora la Terra di Mezzo in The Hobbit: An Unexpected Journey

Secondo Peter Jackson, c'era un solo uomo in grado di interpretare la versione giovane di Bilbo Baggins della Contra, e quell'uomo era Martin Freeman. Il regista lo voleva talmente tanto come protagonista da far slittare l'intera produzione pur di averlo. Come ha ricordato Freeman, in un primo tempo a dirigere la trilogia de Lo Hobbit doveva essere Guillermo del Toro, ma la presenza di Martin Freeman è stata messa in pericolo dallo schedule della serie BBC Sherlock. Quando Peter Jackson ha preso il posto di Guillermo del Toro, Freeman ha ricevuto una sorprendente telefonata dal suo agente:

"Quando sono arrivato a fare il provino c'era una nota di Guillermo del Toro, che all'epoca era il regista. Poi ho avuto una chiamata dal mio agente il quale mi ha detto che c'era stato un cambiamento. 'Peter Jackson ha riorganizzato la produzione di Lo Hobbit: un viaggio inaspettatoin base ai tuoi impegni, così puoi iniziare le riprese, poi tornare in Inghilterra a girare Sherlock e poi finire LO Hobbit'. Sentire questa notizia è stato fantastico, si è trattato di una grande dimostrazione di fiducia. Avrebbe potuto chiamare tanti altri attori a interpretare Bilbo Baggins, ma il fatto che abbia voluto me è stato qualcosa di incredibile. E ha modificato uno schedule titanico per me è stato grandioso. Mi sono sentito davvero fortunato."

