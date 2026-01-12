"Lo farò io in diretta": Stefano De Martino spiazza tutti, ecco cosa succederà ad Affari Tuoi

Dopo il successo dello speciale Lotteria Italia, Affari tuoi rilancia con un evento unico: il 13 febbraio andrà in onda lo speciale Nella buona e nella cattiva sorte e Stefano De Martino lancia uno spoiler.

Il 'fenomeno' Affari Tuoi non accenna a fermarsi. Dopo l'incredibile riscontro d'ascolti ottenuto con lo speciale della Lotteria Italia lo scorso 6 gennaio, la Rai ha deciso di puntare tutto sul game show dei pacchi, trasformandolo in un appuntamento ricorrente per la prima serata di Rai 1. Come anticipato dal Direttore dell'Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore, il programma si prepara a una serie di eventi extra-large.

Uno speciale dedicato ai sentimenti

Il primo di questi appuntamenti, rivelato in anteprima da DavideMaggio.it, andrà in onda venerdì 13 febbraio, strategicamente collocato alla vigilia di San Valentino. Il titolo della serata è già tutto un programma: Affari Tuoi - Nella buona e nella cattiva sorte. Per l'occasione, lo studio si vestirà a festa per accogliere esclusivamente coppie di concorrenti, pronte a sfidare il "Dottore" tra pacchi azzurri e offerte tentatrici.

Il colpo di scena: fiori d'arancio in diretta

Ma la vera notizia, che sta già facendo il giro dei social e alimentando commenti e condivisioni, riguarda un annuncio senza precedenti fatto dallo stesso Stefano De Martino. Durante una delle recenti puntate quotidiane, il conduttore partenopeo ha sorpreso tutti regalando agli spettatori uno spoiler clamoroso, destinato a restare nella storia del programma e della televisione italiana.

Stefano De Martino ed Herbert Ballerina

De Martino ha infatti rivelato che la serata del 13 febbraio non sarà solo una normale gara basata sulla fortuna e sul gioco. Al contrario, lo show si trasformerà in un evento straordinario e altamente simbolico: una vera cerimonia nuziale. "Una coppia verrà qui a giocare e si sposerà in diretta", ha dichiarato il conduttore, confermando l'unicità assoluta dell'iniziativa.

Stefano De Martino in veste di celebrante

L'ambizione dello show va quindi ben oltre il semplice intrattenimento televisivo. Stefano De Martino ha aggiunto un dettaglio capace di aumentare ulteriormente l'attesa: sarà lui stesso, con fascia e autorità, a celebrare le nozze dei protagonisti. Un mix di emozione, romanticismo e spettacolo che trasformerà lo studio televisivo in una vera e propria wedding hall.