Lo chiamavano Jeeg Robot: il provino di Luca Marinelli nel ruolo dello Zingaro

Tra i contenuti extra della versione Blu-ray di Lo Chiamavano Jeeg Robot, film del 2016 diretto da Gabriele Mainetti acclamato al Festival del Cinema di Roma, ci sono anche i provini degli attori, tra cui quello di Luca Marinelli. Una storia metropolitana, un mix di cronaca e fantascienza oltre che un vero e proprio successo commerciale, il film nel 2016 è stato premiato con sette David di Donatello.

In un estratto video dei contenuti extra del Blu-ray si può vedere un segmento proveniente dai provini del cast, nello specifico si tratta di una serie di provini effettuati da Luca Marinelli che, nel film, interpreta il cattivo: Fabio Cannizzaro AKA Lo Zingaro.

A proposito del ruolo Marinelli ha dichiarato in un'intervista: "Allora, premetto: io non lo so fare il cattivo. Non mi riesce davvero. Però mi ricordavo delle cose che mi avevano spaventato da piccolo. A otto anni ho visto Il silenzio degli innocenti e ho avuto paura. Tutti quei personaggi erano sì cattivi, ma erano così terribili perché avevano grossi drammi dietro. Allo Zingaro io ho cercato di attribuire un impronta romantica. "

Lo chiamavano Jeeg Robot: Luca Marinelli in una scena del film

Parlando della fisicità del personaggio, invece, Marinelli ha spiegato: "Per me è una fortuna quando un regista lavora così sul corpo. Per Claudio per esempio eravamo troppo in carne sia io, sia Alessandro. Abbiamo perso entrambi quasi otto chili. Per La solitudine dei numeri primi invece ne avevo presi quasi venti. Il cinema è così; più aggressivo del teatro."