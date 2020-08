Lo chiamavano Jeeg Robot, su Netflix in streaming da oggi

Il grande cinema italiano approda in streaming su Netflix nel catalogo di agosto 2020 grazie a Lo chiamavano Jeeg Robot, il film diretto da Gabriele Mainetti e diventato, in una manciata di anni, un vero e proprio cult.

Vincitore di 8 David di Donatello e 3 Nastri d'Argento, Lo chiamavano Jeeg Robot è un omaggio in salsa romanesca al celebre manga di Go Nagai "Jeeg Robot d'acciaio". Il supereroe in questo caso è tutto italiano, anzi romano. Enzo Ceccotti, interpretato da Claudio Santamaria, entra in contatto con una sostanza radioattiva dispersa nel Tevere. A causa di un incidente scopre di avere un forza sovraumana. Enzo accoglie questi nuovi poteri come una benedizione per la sua carriera di delinquente. Tutto cambia quando incontra Alessia (Ilenia Pastorelli) convinta che lui sia una reincarnazione dell'eroe del famoso cartone animato.

Lo chiamavano Jeeg Robot: Ilenia Pastorelli in una scena del film

A Enzo non resta che dividersi tra l'amore per la giovane Alessia e la guerra al crimine organizzato capitolino capitanato dallo Zingaro, interpretato da un magistrale Luca Marinelli. Lo chiamavano Jeeg Robot è stato nominato a 16 David di Donatello, vincendone sette e incassando ai box office oltre 5 milioni di euro, entrando di diritto nei migliori incassi dell'anno. Mainetti è tornato a lavoro già da qualche tempo sul prossimo progetto, dal titolo Freaks Out, che promette un altro film del tutto particolare per il panorama cinematografico italiano.

Lo chiamavano Jeeg Robot è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad agosto 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.