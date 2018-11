ll trono di spade: Kit Harington si difende dalle accuse di aver tradito Rose Leslie

Marica Lancellotti

Nei giorni scorsi Kit Harington, meglio conosciuto come Jon Snow de Il Trono di Spade, è stato accusato da tale Olga Vlasova, modella russa, di aver tradito la moglie Rose Leslie, l'indimenticabile Ygritte dello show HBO, prima e dopo il matrimonio. Sarebbe accaduto per diverse settimane, e per dimostrare la verdicità delle sue parole la modella ha venduto delle foto di Kit Harington nudo in un letto alla testata EUTKings, che le ha poi diffuse in rete.

This is so Kit Harington pic.twitter.com/OqZuNemtJp — LScott23 (@LScot23) 21 novembre 2018

La reazione del diretto interessato non si è fatta attendere: Kit Harington è intervenuto attraverso un suo rappresentante legale che ha dichiarato: "Le accuse contenute in questa storia sono completamente false. Non è mai stato in Lussemburgo e non ha mai incontrato Olga Vlasova".

Stando alle dichiarazioni della ragazza, i due si sarebbero conosciuti in Lussemburgo e, dopo aver passato insieme quella notte, avrebbero continuato a vedersi anche in altre occasioni, sia prima che dopo le nozze con Rose Leslie.

Che questa storia sia vera o no, i fan sembrano aver già raggiunto i propri schieramenti: c'è chi critica anzitutto l'aver diffuso foto che, in ogni caso, dovrebbero rimanere private, non solo per tutelare la privacy di Kit Harington ma soprattutto quella della povera Rose Leslie. Chi non può assolutamente credere che il prode Jon Snow abbia fatto una cosa del genere alla sua amata Rose, soprattutto a pochi mesi dal matrimonio (i due si sono sposati il 23 giugno 2018), e chi invece non si dimostra affatto sorpreso, affermando che l'infedeltà di Kit sia cosa ormai risaputa.

Perez Hilton, il blogger fondatore dell'omonimo sito di gossip, ipotizza che gli scatti siano stati in realtà rubati dal cloud oppure che le foto siano state scattate dal personale di un albergo in cui Kit ha alloggiato in passato.

Davvero un duro colpo per la coppia di neo sposi che ha fatto sognare l'intera fanbase del Trono di Spade: Kit e Rose si erano conosciuti nel 2012 proprio sul set dello show, dove lui interpreta Jon Snow e lei si era calata nei panni della bruta Ygritte. Galeotta era stata la storia d'amore sullo schermo: dopo aver vissuto mesi di segretezza, i due avevano dichiarato pubblicamente, nel 2016, la relazione, poi suggellata dalla convivenza e dalle nozze durante la scorsa estate.