Lizzo scherza su Chris Evans e la sua presunta gravidanza al debutto come presentatrice di SNL

Durante un esilarante monologo di apertura, Lizzo ha scherzato a proposito della sua presunta gravidanza e della sua relazione con Chris Evans, prima di dire al pubblico di Saturday Night Live che avrebbe "fatto la storia" battendo il "record del numero di volte in cui una persona dice 'bitch' in diretta TV".

La hitmaker di "Truth Hurts" ha poi discusso di come, in realtà, sia molto diversa sul "palcoscenico" rispetto alla vita reale, ammettendo di avere anche un "lato serio". La cantante ha ricordato il TED Talk sulla storia del twerking che ha fatto nel 2021, parlando di come possa derivare dalla danza tradizionale dell'Africa occidentale.

"Ho cervello e culo", ha scherzato la star. "Sono come una versione di Einstein che è in grado di applaudire con le natiche." Lizzo ha quindi scherzato sul fatto che la gente pensava che stesse "collezionando membri degli One Direction come pietre dell'infinito".

"Ho anche sentito dire che sono incinta e che il bambino è di Chris Evans", ha concluso Lizzo. "Non ho idea di quale sia la genesi di questa diceria. Potrebbe essere il TikTok in cui ho detto: 'Sono incinta e il figlio è di Chris Evans, non so."