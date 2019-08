Living with yourself: Paul Rudd nelle prime foto della serie Netflix

Paul Rudd è il protagonista della nuova serie di Netflix intitolata Living with Yourself, ecco le foto ufficiali!

Living with yourself è la nuova serie Netflix con protagonista l'attore Paul Rudd di cui sono state condivise le foto ufficiali in attesa del debutto in streaming previsto per venerdì 18 settembre.

Lo show rappresenta il primo impegno da protagonista in una serie televisiva per Paul Rudd, la star di Ant-Man, e la sinossi ufficiali della serie composta da otto episodi anticipa:

Living with yourself è una commedia esistenziale che solleva un interrogativo: vogliamo davvero essere migliori? Miles (Paul Rudd) è un uomo ferito dalla vita e dall'amore che si sottopone a una misteriosa cura per poi scoprire di essere stato sostituito da una versione migliore di se stesso. Mentre affronta le conseguenze indesiderate delle sue azioni, Miles scopre che deve combattere per sua moglie (Aisling Bea), la sua carriera e la sua stessa identità.

Ecco le foto ufficiali:

Lo show è stato scritto da Timothy Greenberg, vincitore di due Emmy per The Daily Show, ed è diretta da Jonathan Dayton e Valerie Faris (La battaglia dei sessi, Little Miss Sunshine). I produttori esecutivi sono: Timothy Greenberg, Anthony Bregman, Jeff Stern (Likely Story), Tony Hernandez (Jax Media), Jonathan Dayton, Valerie Faris, Paul Rudd e Jeff Blitz.