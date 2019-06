Live Non è La D'Urso, Pamela Prati ospite di Barbara D'Urso: la verità su Mark Caltagirone?

Ospite stasera di Barbara D'Urso a Live Non è la D'Urso sarà Pamela Prati: la showgirl risponderà una volta per tutte alle domande su Mark Caltagirone?

Grande attesa per Live Non è la D'Urso: ci sarà Pamela Prati come ospite nel salotto di Barbara D'Urso stasera su Canale5 alle 21.20. La showgirl racconterà tutta la verità sul fidanzato fantasma Mark Caltagirone? È quello che il pubblico, da casa e in studio, spera ormai da settimane.

Il caso ormai soprannominato Pratigate è da diverse puntate al centro della scena nel mercoledì sera di Canale5, ma la svolta potrebbe essere arrivata: Pamela Prati ha accettato l'invito che la conduttrice le ha lanciato la scorsa settimana. La showgirl è stata avvistata negli studi Mediaset e sembra sia pronta a rispondere a tutte le domande su Mark Caltagirone. Almeno è quello che sembra aver promesso, ma Barbara D'Urso ha trovato il modo di inchiodarla: in studio con lei ci sarà anche l'ex manager Eliana Michelazzo, sua principale accusatrice. Incerta invece la partecipazione di Pamela Perricciolo, colei che è stata indicata come la mente dietro a tutta la vicenda ma che, in seguito all'ospitata della scorsa puntata, è riuscita a mettere in dubbio molto di quello che era stato fin qui detto, compresa l'inesistenza di Mark Caltagirone stesso!

Questa sera a @LiveNoneladUrso Pamela Prati risponde alle sue ex agenti. Tra gli altri ospiti Francesca De Andrè e Gennaro Lillio contro tutti! #Pomeriggio5#noneladurso pic.twitter.com/GhZUNRuTVD — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) 12 giugno 2019

Non solo il Pratigate: altri ospiti della tredicesima puntata saranno Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, la coppia più chiacchierata dell'appena concluso Grande Fratello 16. Toccherà a loro rispondere alle velenose domande incrociate delle temutissime cinque sfere.

