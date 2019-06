Grande Fratello 16: Matteo Salvini non sa stare senza, Heather Parisi risponde

Dopo la fine del Grande Fratello 16, Matteo Salvini si è chiesto come si possa stare mesi senza il reality, ma Heather Parisi ha la risposta per lui.

Ora che il Grande Fratello 16 è finito, Matteo Salvini l'ha detto a chiare lettere, ma Heather Parisi, che gli ha risposto, non è stata meno esplicita: lui non può fare a meno del reality di Canale5, lei gli ha dato sostanzialmente del fannullone.

Come si è arrivati allo scontro social? Occorre cominciare dalla passione mai nascosta di Matteo Salvini per il Grande Fratello che, condivisibile o meno, è un dato di fatto. Sempre attivissimo in rete, il ministro dell'Interno non poteva naturalmente lasciarsi sfuggire l'opportunità di commentare la finale dell'edizione 2019, aggiungendo il solito tocco personale: "E anche quest'anno è andata! Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi?? Dai, un sorriso allunga la vita".

E anche quest’anno è andata!

Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi??😉

Dai, un sorriso allunga la vita. #GF16 pic.twitter.com/VcOAfX2j9p — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 10 giugno 2019

Oltre 600 commenti, ma ad attirare l'attenzione è stato quello di Heather Parisi, nota per non nutrire particolare simpatia tanto per Salvini quanto per il reality. Questa volta ha provato a rispondere, con il consueto sarcasmo, alla domanda di Salvini: si può stare tanti mesi senza Grande Fratello? "Azzardo una risposta al dubbio amletico di Matteo Salvini: "si può stare senza Grande Fratello tutti questi mesi??" Probabilmente sì, se si ha qualcosa da fare; no, se non si ha nient'altro da fare. H*".