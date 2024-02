Night Swim: hai paura dell’acqua? Live speciale oggi alle 18 su Twitch con Valentina Ariete e  Paolo Strippoli

Appuntamento speciale oggi alle ore 18:00 sul canale Twitch di Movieplayer.it dedicato agli amanti dell'horror. 'Live Night Swim: la paura dell'acqua al cinema' è il titolo dell'appuntamento dedicato all'arrivo nelle sale italiane di Night Swim, horror acquatico nato dalla sinergia tra Jason Blum e James Wan. Insieme, i due hanno prodotto la pellicola diretta da Bryce McGuire, in uscita domani 22 febbraio.

Night Swim: una scena del film

Ospite della live il regista di Piove e A Classic Horror Story Paolo Strippoli, che parlerà di terrore subacqueo e derivati con la nostra Valentina Ariete. Da Il mostro della laguna nera al cult Lo squalo, da Leviathan a Underwater, la chiacchierata fornirà l'occasione per un excursus storico nel sottogenere per poi focalizzarsi sul più recente Night Swim e sulle affinità con Piove, fortunato horror di Strippoli uscito pochi mesi fa.

Piove: il film di cui l'horror italiano aveva bisogno

Di cosa parla Night Swim

Basato sull'acclamato corto del 2014 di Rod Blackhurst e Bryce McGuire, Night Swim vede Wyatt Russell nei panni di Ray Waller, ex campione di baseball della major league costretto al ritiro anticipato per via di una malattia degenerativa che si trasferisce in una nuova casa insieme alla moglie Eve (Kerry Condon), alla figlia adolescente Izzy (Amélie Hoeferle) e al figlio minore Elliot (Gavin Warren).

Sperando segretamente, contro ogni previsione, di tornare a giocare a livello professionistico, Ray convince Eve che la piscina del cortile della nuova casa sarà divertente per i bambini e gli fornirà la terapia fisica ideale. Ma un oscuro segreto nel passato della casa scatenerà una forza malevola che trascinerà la famiglia negli abissi del terrore.