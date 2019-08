Little Monsters: nel trailer del film Lupita Nyong'o lotta contro gli zombie!

L'attrice Lupita Nyong'O è la protagonista del film Little Monsters, di cui è stato diffuso il primo trailer, in cui interpreta un'insegnante che lotta contro gli zombie.

Nel trailer si vedono i militari alle prese con gli zombie, prima di passare alla scolaresca guidata da Miss Caroline, l'insegnante interpretata da Lupita Nyong'o, che si ritrova a scoprire l'esistenza dei morti viventi. La giovane cerca così di gestire la complicata e terrificante situazione distraendo i suoi giovani alunni, provando a ideare un modo efficace per sopravvivere. Con lei ci sono anche un accompagnatore e la star di un programma televisivo per ragazzi, ruoli affidati a Alexander England e Josh Gad.

Nel video spazio quindi a canzoni, a bugie a fin di bene, ad attacchi improvvisi e a tanto umorismo.

Little Monsters è stato scritto e diretto da Abe Forsythe ed è stato presentato al Sundance Film Festival. La distribuzione nelle sale per ora è prevista nel Regno Unito il 15 novembre.

Lupita, recentemente, è stata protagonista del film diretto da Jordan Peele Noi nel ruolo di Adelaide Wilson, una donna che torna alla sua casa d'infanzia sul mare con il marito Gabe (il Winston Duke di Black Panther) e i due figli (Shahadi Wright Joseph e Evan Alex) per un'idilliaca vacanza estiva. Tormentata da un trauma irrisolto del suo passato e sconvolta da una serie di inquietanti coincidenze, Adelaide sente crescere e materializzarsi la sua ossessione e capisce che qualcosa di brutto sta per accadere alla sua famiglia. Dopo un'intensa giornata trascorsa in spiaggia con i loro amici, i Tyler (Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Cali Sheldon e Noelle Sheldon), Adelaide e la sua famiglia tornano a casa. Quando cala l'oscurità, i Wilson vedono sul vialetto di casa la sagoma di quattro figure che si tengono per mano. Noi traccia la contrapposizione fra un'affettuosa famiglia americana e un terrificante e misterioso avversario: i sosia di ciascuno di loro.