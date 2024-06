Lupita Nyong'o rivela: "Ho chiesto a Taylor Swift il permesso di usare Shake it Off in Little Monsters"

Lupita Nyong'o ha rivelato che ha chiesto personalmente a Taylor Swift il permesso di usare la canzone Skate It Off nel film horror Little Monsters.

L'attrice, impegnata nella promozione di A Quiet Place: Giorno 1, ha condiviso il retroscena durante la sua partecipazione allo show Hot Ones.

Il momento musicale nel film

Nel film Little Monsters, Lupita Nyong'o ha la parte dell'insegnante Miss Caroline, che cerca di proteggere i suoi studenti da un'apocalisse zombie. Shake it off, il brano di Taylor Swift, viene quindi interpretato dalla protagonista mentre suona l'ukulele.

Lupita nel prequel di A Quiet Place

L'attrice ha spiegato: "Stavo affrontando molti dubbi perché era il secondo progetto che avevo realizzato. Stavo diventando un po' depressa. Il mio migliore amico è venuto a Londra e Taylor aveva appena fatto uscire Shake It Off. E me l'ha fatta sentire per tirarmi su il morale, siamo semplicemente saltati sul letto e abbiamo ballato e ballato, e mi ha fatto sentire meglio". Durante la lettura dello script ha quindi pensato che sarebbe stata una buona idea usare il brano. Per riuscirci è stato però necessario un po' di impegno personale perché i produttori erano convinti che non sarebbero stati in grado di ottenere i diritti per usarlo.

Lupita ha aggiunto: "Ho deciso: 'Okay, andrò, farò un pitch, farò sapere a Taylor cosa significa per me questa canzone'. E le ho raccontato la storia di come mi abbia tirato su il morale mentre stavo quasi andando in depressione e, subito dopo, avevamo avuto il via libera".

Nyong'o è attualmente impegnata nella promozione del film prequel di A Quiet Place, in cui ha la parte Sammy, una donna che incontra uno sconosciuto chiamato Eric, parte affidata a Joseph Quinn, e, insieme al gatto Frodo, cerca di sopravvivere all'invasione delle creature mortali attirate dai suoni che hanno invaso New York.