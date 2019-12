Little Fires Everywhere: il teaser della serie con Reese Witherspoon e Kerry Washington

Little Fires Everywhere, di cui è stato diffuso il primo teaser, è la nuova serie con Reese Witherspoon e Kerry Washington.

Il video, della durata di poco più di 15 secondi, dichiara che tutti abbiamo delle parti di noi stessi che ci spaventano, rivelando poi che gli episodi saranno disponibili dal 18 marzo 2020.

Little Fires Everywhere, basato sull'omonimo bestseller di Celeste Ng del 2017, racconta la storia di due famiglie che vivono negli anni '90 a Shaker Heights, Ohio, e si avvicinano dopo che i loro figli diventano amici. Al centro della trama i destini della famiglia Richardson, apparentemente perfetta, e di un enigmatico duo composto da madre e figlia che entrerà a far parte delle loro vite.

Oltre alle attrici Reese Witherspoon e Kerry Washington nei ruoli di Elena e Mia, tra gli interpreti ci sono Rosemarie DeWitt, Jade Pettyjohn, Jordan Elsass, Gavin Lewis, Megan Scott, Lexi Underwood, Joshua Jackson e Jesse Williams.

Tra i produttori ci sono anche Witherspoon e Washington, mentre la showrunner sarà Liz Tigelaar.