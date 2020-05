Little Fires Everywhere con Reese Witherspoon su Amazon Prime Video Italia: ecco quando

Amazon Prime Video Italia ha annunciato l'arrivo di Little Fires Everywhere, serie tv con Reese Witherspoon e Kerry Washington.

Amazon Prime Video annuncia la data di uscita italiana della serie Little Fires Everywhere, prodotta e interpretata da Reese Witherspoon e Kerry Washington. Lo show sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia dal 22 Maggio in versione originale e sottotitolata, la versione doppiata in italiano sarà disponibile più avanti quest'anno.

Little Fires Everywhere: una foto promozionale della serie

"Reese Witherspoon e Kerry Washington hanno guidato Little Fires Everywhere in veste di produttrici di talento, con le loro case di produzione Hello Sunshine e Simpson Street, oltre ad esserne straordinarie interpreti" ha affermato Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. "Insieme a Liz Tigelaar hanno creato quel genere di contenuto televisivo emozionante ed esclusivo, che i nostri clienti amano, perfetto per gli spettatori di Prime Video in tutto il mondo. C'è un grande fervore attorno a questo show da parte dei fan del romanzo e, per questo motivo, siamo molto felici di annunciarne la disponibilità per i clienti Prime".

Basato sul romanzo del 2017 di Celeste Ng, Little Fires Everywhere segue i destini incrociati dei Richardson, la famiglia modello, e di una madre enigmatica e sua figlia che stravolgeranno le loro vite. La storia esplora vari temi come quanto i segreti possano pesare, la natura dell'arte e dell'identità, la forza feroce della maternità e il pericolo che scaturisce dal pensare che solo seguendo le regole si possa evitare un disastro.

Il cast include Reese Witherspoon (Elena Richardson), Kerry Washington (Mia Warren), Joshua Jackson (Bill Richardson), Rosemarie DeWitt (Linda McCullough), Jade Pettyjohn (Lexie Richardson), Jordan Elsass (Trip Richardson), Gavin Lewis (Moody Richardson), Megan Stott (Izzy Richardson), Lexi Underwood (Pearl Warren), e Huang Lu (Bebe).

La serie è prodotta da Hello Sunshine di Reese Witherspoon, Simpson Street di Kerry Washington e da ABC Signature Studios, parte di Disney Television Studios. Hello Sunshine e ABC Signature sono stati partner per la post-produzione del progetto. Liz Tigelaar ne è creatrice, showrunner e produttrice. Tra i produttori esecutivi al fianco di Reese Witherspoon e Kerry Washington si annoverano anche Lauren Neustadter, Pilar Savone e Lynn Shelton. L'autrice del romanzo Celeste Ng è una delle produttrici. Prodotta per Hulu negli Stati Uniti, Little Fires Everywhere è distribuita a livello internazionale dalla divisione Direct-to-Consumer & International di Disney.

Little Fires Everywhere sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo tranne Stati Uniti, India, Medio Oriente, Africa, Russia e Cina.