Little America: Sylvester Stallone protagonista del nuovo Michael Bay

Michael Bay sarà il produttore di Little America, un action thriller in un futuro distopico con protagonista proprio Sylvester Stallone!

Sylvester Stallone sarà il protagonista di Little America, il nuovo film d'azione prodotto da Michael Bay. Il progetto è stato descritto come un lungometraggio sulla falsa riga dell'iconico 1997: Fuga da New York, diretto da John Carpenter nel 1981 con Kurt Russell.

La storia sarà ambientata in un futuro distopico "in cui l'America è in bancarotta totale ed è diventata una zona di guerra." Stallone sarà un "ex militare assoldato da un miliardiario asiatico per ritrovare sua figlia. Con la temibile sorella della donna scomparsa, Sly dovrà spostarsi nelle zone più pericolose della Little America, una città circondata da un muro e posta all'interno della città di Hong Kong, in cui tantissimi americani si sono trasferiti nel tempo".

Rambo Last Blood: Sylvester Stallone in un'immagine del film

Originariamente il film è stato sotto la 'custodia' della Universal Pictures, dopo un'asta feroce sullo script di Rowan Athale, ma alla fine non ne hanno fatto più nulla di concreto. Il progetto è attualmente ancora sul mercato e Michael Bay, con la sua Platinum Dunes, lo sta proponendo seriamente. L'idea è di iniziare a girare la prossima estate 2020.

Ultimamente Sylvester Stallone si è visto con un nuovo look, che ha trovato l'apprezzamento dei fan sui social: basta con le tinte, benvenuti capelli e barba bianchi. Tra i commenti, numerosi fan hanno approvato questo nuovo look, altri invece hanno sottolineato che il tempo passa per tutti, anche per la star di Rambo. Nel mare di commenti poi, c'è chi se ne frega del nuovo look di Sylvester Stallone e condivide la sua idea per un terzo capitolo di Creed. L'ultima apparizione cinematografica dell'attore risale allo scorso anno con Rambo Last Blood, un film molto apprezzato agli scorsi Razzies Awards!