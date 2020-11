L’isola delle coppie: l’attore Faizon Love fa causa alla Universal per un poster discriminatorio

Faizon Love, uno degli attori del film L'isola delle coppie, ha fatto causa alla Universal per un controverso poster realizzato per il mercato internazionale.

Faizon Love e Kali Hawk nel film L'isola delle coppie

Faizon Love, uno degli attori del film L'isola delle coppie, ha fatto causa alla Universal per un controverso poster realizzato per il mercato internazionale. Come riportato dall'Hollywood Reporter, è l'evoluzione di una disputa che risale già al 2009, quando il lungometraggio uscì nelle sale: la storia è infatti quella di quattro coppie che vanno tutte in vacanza insieme, ma sulle locandine internazionali ne appaiono solo tre. Per l'esattezza, mancano i due attori di colore, ossia il già citato Love e Kali Hawk, che invece nel poster usato per il mercato americano dividevano equamente lo spazio con Vince Vaughn, Malin Akerman, Jason Bateman, Kristen Bell, Jon Favreau e Kristin Davis.

Faizon Love, Jason Bateman, Vince Vaughn e Jon Favreau in una scena de L'isola delle coppie (Couples Retreat, 2009)

L'attore fece presente la cosa già ai tempi, e la Universal, in parte sollecitata da Vince Vaughn che era anche uno dei produttori e sceneggiatori, si scusò pubblicamente, promettendo di non usare più quel poster. Faizon Love sostiene però che così non sia, avendo scoperto che la locandina fa ancora capolino nella scheda de L'isola delle coppie su diversi siti internazionali.

L'altro motivo per cui ha deciso di fare causa alla Universal è legato alla seconda promessa fatta dalla major, che propose all'attore di scritturarlo in ruoli importanti in altri progetti in seguito alla controversia. Promessa non mantenuta, poiché a oggi egli non è apparso in nessun progetto della Universal. Inoltre, non ha ricevuto offerte da altre persone coinvolte nel film ai tempi, come il produttore Scott Stuber che attualmente è il responsabile della divisione cinematografica di Netflix.

Oltre ai problemi professionali di cui sopra, Faizon Love è stato anche oggetto di controversie per le sue esternazioni su Twitter, avendo pubblicamente difeso Bill Cosby dopo che questi è stato arrestato per diverse accuse di stupro. Cosby è poi stato condannato nel 2018 a una pena carceraria di non meno di tre anni, che sta contando nell'Arizona.