L'isola dei ricordi: Fatih Akin esplora il dramma del Nazismo nel trailer con Diane Kruger

Diane Kruger torna a collaborare col regista di Oltre la notte Fatih Akin nel period drama L'isola dei ricordi, in uscita il 12 marzo con Bim Distribuzione. Un trailer italiano anticipa i temi del film, che vedono un coraggioso ragazzino sfidare i pericoli per aiutare la madre a superare il dramma della guerra.

L'isola del titolo è quella di Amrum, situata nella rurale Germania del Nord. La storia, che si consuma a inizio 1945, negli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale, è basata sui ricordi d'infanzia del co-sceneggiatore di Akin in Oltre la notte, l'autore e regista tedesco Hark Bohm. Inizialmente Bohm aveva pianificato di dirigere lui stesso il film, prima di cedere la regia ad Akin.

Che cosa accade nel trailer de L'isola dei ricordi

Romanzo di formazione, il film di Fatih Akin segue le gesta del 12enne Nanning (Jasper Billerbeck) e del suo migliore amico Hermann (Kian Köppke). Laura Tonke interpreta la madre di Nanning, Hille Hagener, mentre Diane Kruger è Tessa Bendixen, la moglie di un contadino. Matthias Schweighöfer, Detlev Buck e Lars Jessen sono i coprotagonisti, con Bohm che interpreta un ruolo secondario nei panni del "vecchio in riva al mare".

Nel trailer vediamo il giovane Nanning che, con la sua bicicletta, gira l'isola in lungo e in largo per aiutare la madre che, da quando Hitler è morto, è caduta in depressione e mangia solo pane bianco con burro e miele, prodotti introvabili a causa del conflitto.

"Quello che era iniziato come un film di Hark Bohm ora è diventato il mio dodicesimo lungometraggio nonché una missione straordinaria", ha detto Fatih Akin. "L'isola dei ricordi è il viaggio del giovane Nanning, che nell'ultima settimana della Seconda Guerra Mondiale scopre ogni giorno un po' di più dell'oscuro segreto della sua famiglia, finché alla fine non viene cacciato dal paradiso."