L’Isola dei Famosi, Teresanna scopre in diretta la vittoria del Napoli: esplode la gioia in Honduras

Come sappiamo, i concorrenti de L'Isola dei Famosi vivono completamente isolati dal resto del mondo. Tuttavia, c'è un'eccezione: Mario Adinolfi. Il naufrago sembra godere di alcuni privilegi esclusivi, tra cui la possibilità di essere informato sull'elezione dell'ultimo pontefice e di partecipare alla Messa domenicale, cosa mai accaduta nelle edizioni precedenti del reality.

Il tifo partenopeo sbarca in Honduras

Ben diversa è invece la situazione degli altri naufraghi, come Teresanna Pugliese. Ieri sera, durante la puntata del 28 maggio, l'ex tronista di Uomini e Donne, fresca di nomina a leader della settimana, ha colto l'occasione per porre una domanda alla conduttrice Veronica Gentili: "Ma il Napoli ha vinto lo scudetto?" Una curiosità più che legittima, dato l'amore che Teresanna ha sempre manifestato per la squadra della sua città.

Simona Ventura e lo spoiler improvviso

Veronica Gentili ha rivolto la domanda agli autori chiedendo: "Glielo dico o non glielo dico?" ma ha ricevuto un secco "no" come risposta. Tuttavia, Simona Ventura*, presente in studio come opinionista di questa edizione, non ha resistito e ha spoilerato la lieta notizia alla naufraga:"Sì, il Napoli è riuscito a vincere il suo quarto scudetto!"

Veronica Gentili

Teresanna ha accolto la notizia con un urlo di gioia e una danza improvvisata sulla spiaggia, visibilmente emozionata. Veronica Gentili ha cercato ironicamente di smorzare l'entusiasmo dicendo: "Non credere a Simona, è una bugiarda!", ma a confermare il tutto ci ha pensato anche il pubblico in studio, che ha urlato un corale "sì", regalando a Teresanna la conferma definitiva.

Anche se non ha potuto partecipare alla festa per lo scudetto, Teresanna ha ricevuto un'altra grande gioia: gli autori le hanno consegnato un disegno realizzato dal figlio Francesco, accompagnato da un messaggio tenerissimo. "Bravo a mamma! Hai visto che mi sto impegnando e ho vinto qualche gara? È tutta dedicata a te," ha detto la naufraga.

Eliminazioni e nomination: chi rischia l'uscita?

La puntata del 28 maggio è stata anche ricca di colpi di scena. Alessia Fabiani è stata eliminata e ha deciso di non tentare il rientro in gioco tramite l'Ultima Spiaggia, scegliendo invece di tornare in Italia. Carly Tommasini, invece, si è ritirata a causa di un'infezione. In nomination questa settimana ci sono Mario Adinolfi - mandato al televoto proprio da Teresanna in quanto leader del gruppo - insieme a Dino Giarrusso e Patrizia Rossetti. Chi sarà il prossimo a lasciare l'isola?

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il Napoli sfila sul lungomare, l'onda azzurra di 200mila tifosi