L'Isola dei famosi, Lorenzo Tano ne è convinto: "Se fossi rimasto, Spadino e gli altri...."

L'edizione 2025 dell'Isola dei Famosi continua a sorprendere (e deludere) il pubblico: i ritiri si moltiplicano, le strategie si intrecciano e le penali? Non esistono più. Ecco tutto quello che è successo. Come abbiamo detto più volte, il reality è partito col piede sbagliato: un'ondata di ritiri senza precedenti. In poche settimane ben sette concorrenti hanno abbandonato il gioco, complice anche un nuovo regolamento che non prevede più il pagamento di penali per chi decide di lasciare l'Honduras.

"Spadino e Nunzio? Li ho spinti io al ritiro"

Il primo concorrente ad uscire, stavolta tramite televoto, è stato Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi ed ex volto di Ballando con le Stelle. Ma la sua eliminazione è tutt'altro che banale. In un'intervista rilasciata a SuperGuidaTV, Lorenzo ha raccontato di aver messo in atto un vero e proprio piano strategico per eliminare Nunzio e Spadino, pur senza entrare nei dettagli.

"Nel caso di Spadino e Nunzio c'è stata una strategia da parte mia per buttarli giù, sapendo che erano più popolari e conosciuti. E devo dire che alla fine ha funzionato, perché si sono ritirati. Le più strateghe? Le ragazze, senza dubbio."

Nunzio e Spadino

Lorenzo: dall'illusione dell'Isola segreta alla delusione finale

Non solo strategia, però. Tano ha anche espresso delusione per la sua uscita definitiva, convinto che - come in alcune edizioni passate - sarebbe stato spedito su un'altra isola per continuare la sua avventura: "Speravo in una possibilità. Pensavo che avrei raggiunto gli altri eliminati su un'altra isola, non che fossi stato eliminato del tutto. Me ne sono reso conto solo quando sono salito sull'elicottero."

Nella quarta puntata, andata in onda mercoledì 28 maggio, è tornata l'Isola dell'Ultima Spiaggia, ma anche qui le speranze sono durate poco: Alessia Fabiani, la meno votata al televoto, ha scelto di non restare e di fare rientro in Italia.

Tra i ritiri più chiacchierati, anche quello del cantante Angelo Famao, arrivato sull'isola "impreparato", come ha raccontato Tano: "Lui non aveva mai visto il programma. È arrivato con camicia e jeans, si aspettava qualcosa di diverso. Anche il nome del reality forse lo ha tratto in inganno."

Diversa la situazione del modello brasiliano, che - secondo Lorenzo - sapeva a cosa andava incontro: "Leonardo era più preparato, conosceva già un po' la situazione. Non so cosa li abbia spinti a lasciare, ma se fossi rimasto, forse non sarebbero usciti."

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Alessia Fabiani ha deciso di rinunciare all'opportunità dell'Ultima Spiaggia.