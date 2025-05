L'isola dei famosi, pagelle quarta puntata: qui non è C'è posta per te (8), ingiustizia per Lorenzo Tano (2)

Sono arrivati tre nuovi naufraghi a dar manforte all'Isola dei famosi, che intanto ha ripristinato l'ultima spiaggia per gli eliminati, ma l'escamotage, più che un modo per non perdere concorrenti, puzza di ingiustizia per il figlio di Rocco Siffredi

Apriamo le pagelle dell'Isola dei famosi con una buona notizia: dalla prossima settimana le puntate chiuderanno prima. Non abbiamo detto in un orario normale, perché i saluti sono comunque previsti a mezzanotte e mezza, ma almeno chi guarda il reality non avrà bisogno di ascoltare l'ultima nomination con caffè e cornetto in mano.

Non sappiamo se Mediaset abbia ascoltato il nostro accorato appello, ma pare una saggia decisione. Pure perché, visto il tracollo degli ascolti, scesi di 5,6 punti in termini di share dopo la prima puntata (quella di ieri sera ha registrato un misero 13.3%), non si vede proprio la necessità di stremare con orari "monster" pure quei quattro spettatori che restano.

Le nostre pagelle dell'Isola dei Famosi

Veronica Gentili conduce L'isola dei famosi 2025

I numeri però non sono tutto, e, al netto di dati Auditel che non fanno proprio sorridere, va pure detto che questa è la migliore Isola che Mediaset ha visto in diversi anni. Un cast che fa scintille, con alcuni "animali da reality" di una certa caratura, una conduttrice capace, ironica e autorevole, un'opinionista iconica. Non sarà che, oltre a una ormai innegabile incapacità di Mediaset di costruire i palinsesti, questo show stia pagando il pregiudizio che anni di edizioni ben oltre il trash (di questo come di altri reality) hanno giustamente fatto nascere nel pubblico?

Intanto, mentre Carly Tommasini deve annunciare il ritiro per motivi medici, in Honduras arrivano tre nuovi naufraghi (Ahlam El Brinis, Jey Lillo e Jasmin Salvati), ma per dire come andrà è davvero presto, anche perchè pare che una di loro non sappia nemmeno nuotare.

Adinolfi provocatore alle corde - Voto 4

Il dubbio che poi neppure lui creda veramente alle assurdità che predica è venuto a chiunque l'abbia letto, ascoltato almeno una volta nella vita. Il bello è che, se in tante tribune politiche lo lasciano parlare, all'Isola dei famosi ha trovato pane per i suoi denti. Se le ancelle Alessia Fabiani (eliminata, speriamo abbia lasciato ad altri la fascia da antipatica) e Dino Giarrusso ormai lo difendono, uno sbandierando valori come ascolto e rispetto (ma c'ha paura del televoto?), l'altra perché si sente attratta dalla sua cultura (ma poi abbraccia Giarrusso sotto le stelle), all'Isola ci sono almeno tre donne che hanno deciso di affrontarlo di petto.

Una è Teresanna Pugliese, che lo accusa di abusare consciamente del potere che proprio la conoscenza gli dà, l'altra è Chiara Balistreri, 20 anni di cazzimma, che gli rinfaccia gli atteggiamenti da padrone assoluto. E poi c'è Simona Ventura dallo studio, che torna invece su quelle parole pronunciate in settimana sulla famiglia, sui figli che sono di chi li fa, sui bambini che hanno bisogno "di una mamma e di un papà", sulle adozioni da parte di coppie gay.

L'opinionista gli racconta la propria esperienza d'adozione, quando la sua famiglia era composta da due ragazzini (Giacomo e Niccolò, i figli avuti da Stefano Bettarini) e una mamma single: "Io ho adottato una bambina nel 2006 che adesso è mia figlia, ha quasi 19 anni, è uno dei regali più grandi che ho ricevuto nella mia vita. L'ho cresciuta da sola perché l'ho adottata da single e ti assicuro che è stato uno dei regali più grandi della mia vita. Lei è mia figlia e io sono sua madre".

Messo all'angolo, Adinolfi che fa? Va a piangere da Veronica Gentili, attaccando, nell'ordine, il pubblico che ha applaudito le parole di Teresanna contro di lui (ma davvero?!), prendendosela con Chiara perché rea di body shaming nei suoi riguardi. A onor del vero, quella della Balistreri sul fatto che, a causa del suo peso, lui fatichi anche ad alzarsi dal letto, è una semplice constatazione. Anche perché, in fin dei conti, lui almeno un letto ce l'ha.

Cristina Plevani cyborg, non sente la fame né la mancanza di... - Voto sospeso

Pure Mario Adinolfi ci ha rivelato che a pesargli è l'astinenza dal sesso, ma, oltre a un'informazione che non volevamo, abbiamo anche scoperto che invece Cristina Plevani, nella sua immensa capacità di autocontrollo, oltre a non patire più di tanto fame e stanchezza, riesce pure a non pensare nemmeno a quello. E non da ieri, non da un mese a questa parte, perchè la nostra naufraga è casta da 3 anni!

Che strano cortocircuito innesca questa confessione con l'immagine che la televisione nazionale conserva di lei, la prima ad aver avuto un rapporto sessuale nella casa del Grande Fratello, con tanto di telecamere e microfoni accesi. E quando il Grande Fratello lo guardavano in 16 milioni di spettatori, mica in quello che ormai guardano solo i parenti e chi scrive le pagelle!

L'ultima spiaggia: a chi figli (di Rocco Siffredi), a chi figliastri - Voto 2

Non che si nutrisse una particolare simpatia per Lorenzo Tano, il primo eliminato dell'edizione, però non è assolutamente giusto usare due pesi e due misure rispetto agli altri naufraghi. E questo perché? Perché lui è il figlio di Rocco Siffredi, proprio quel Siffredi su cui sta indagando Le Iene, l'altro programma condotto da Veronica Gentili, per presunti abusi e violenze su attrici all'esordio nel mondo del porno.

Quando il televoto ha sancito l'eliminazione di Alessia Fabiani, eravamo tutti pronti a dirle addio per sempre (almeno all'Isola, si capisce) ma invece Veronica Gentili ha annunciato che per lei c'era una seconda possibilità: l'ultima spiaggia, proprio quella che in alcune occasioni ha addirittura custodito per settimane il vincitore dell'edizione (ve lo ricordate Sergio Muniz?). Se la sorpresa della naufraga è stata grande, quella del pubblico a casa ancor di più, perché è ovvio che la mente di tutti sia corsa al povero Tano, che invece in quella playa solitaria aveva tanto sperato.

Il punto però è: ma ve le immaginate le lettere, i messaggi video e le ospitate in studio di papà Rocco e mamma Rosza dopo tutto quello che Le Iene sta lanciando loro addosso? Ve le immaginate le scenette da famigliola unita nello studio dell'Isola, le parole di incoraggiamento a suon di "valori che ti abbiamo sempre insegnato"? Ecco, Mediaset deve averle immaginate molto bene, e ha deciso di troncare queste fantasie sul nascere.

Qui non c'è trippa per C'è posta per te - voto 8

Mirko Frezza ci fa arrabbiare tanto quando attacca Loredana Cannata solo perché vegana o per altri futili motivi, e solo perché "ha voglia di litigare con qualcuno", ma non v'è dubbio che senza le sue uscite "de core" quest'Isola perderebbe una buona percentuale di interesse. Dopo essere stato giustamente salvato dal pubblico al televoto, ecco pronto per lui il momento dell'emozione facile con tanto di letterina firmata con le lacrime della sua famiglia. E il nostro cosa fa? Annuncia in diretta che quelle righe se le terrà per sé, che lui non ha voglia di condividere le parole di moglie e figli, perché: "Non amo ste smilature, Io a C'è posta per te nun ce vado".

Un'altra assolutamente non candidata al programma del sabato sera di Maria De Filippi è pure Cristina Plevani, che: "Non amo le emozioni. Questo piagnisteo è debolezza e io non lo sopporto". Mirko e Cristina, noi vi auguriamo di resistere sull'Isola il più a lungo possibile, e di non andare mai, nemmeno ospiti, a C'è posta per te. Perché, se non se ne può più dei reality trasmessi col ritmo di una catena di montaggio, lo stesso vale anche per tutti i programmi che si nutrono di "smielature".