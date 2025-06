L'isola dei famosi, pagelle sesta puntata: Mirko spoilera Rocco Schiavone (7), gli odori forti di Cruciani (5)

Nella puntata più scialba che L'isola dei famosi targata Veronica Gentili ci abbia fin qui consegnato, il reality è cresciuto in termini di spettatori e share. Numeri che si spiegano soprattutto con il deserto delle altre reti (fatta eccezione per Chi l'ha visto? su Rai 3), ma non si può fare a meno di sottolineare il paradosso.

Probabilmente per un pubblico che segue, questo come gli altri reality, più sui social che in TV, la frammentarietà del sesto appuntamento stagionale non ha rappresentato un problema, tutti abituati ormai a visionare migliaia di clip al giorno estrapolate da ogni contesto.

E in effetti l'appuntamento dell'11 giugno dell'Isola quello è stato: una serie di prove giustapposte in cui a mancare è stato proprio il fil rouge delle dinamiche interpersonali tra naufraghi. Ma tanto al pubblico, a quanto pare, va benissimo così.

Le nostre pagelle dell'11 giugno

Veronica Gentili e Simona Ventura

Le anticipazioni avevano già fornito un quadro della puntata, con quel tutti contro tutti, doppia eliminazione e un ospite ingombrante in studio, Giuseppe Cruciani, per tentare almeno a far parlare di sé, non sapendo più ormai che fare per risollevare gli ascolti. L'impressione generale alla vigilia, insomma, è che la squadra di autori avesse un po' tirato i remi in barca, visto anche l'annuncio della finale anticipata al 2 luglio e del doppio appuntamento settimanale, che significa soltanto "sbrighiamoci a finire chè poi comincia Temptation Island".

Unico baluardo di resistenza alle critiche e al pubblico che latita, la coppia Veronica Gentili - Simona Ventura, nonostante ieri sera l'opinionista abbia dovuto "cedere il posto" alla zanzara Cruciani, chiamato per fare "caciara" e poco più. D'altro canto, in una puntata che è stata la versione sottocosto di Giochi senza frontiere (ah, riaverceli!), c'era ben poco su cui esprimere opinioni.

Cruciani, come le mosche, è uno da odori forti - voto 5 e 1/2

Il percorso di Mario Adinolfi all'Isola dei famosi sta andando pure troppo bene senza la necessità di chiamare l'amico a sostenerlo da casa. E in effetti alla fine è successo come ai matrimoni: Cruciani, presentato nella lista degli "amici di Mario", era in studio più come "amico di Veronica". Perché chiuderà pure un po' prima del previsto, ma al 2 luglio quest'Isola dovrà pure arrivarci con il suo milione e qualcosa di spettatori! E allora chi meglio dell'ennesimo personaggio divisivo per fare un po' parlare di sé (come se Adinolfi e Giarrusso non fossero un pacchetto sufficiente)?

Lui, come da attese, ha fatto il suo, senza scadere in provocazioni eccessive, cliccando addirittura da solo sul pulsante delle emergenze a una battuta di distanza dalla discesa nel "pecoreccio". Riassumendo con lucidità il danno che questa edizione del reality sta portando: normalizzare personaggi con le idee di Adinolfi, che ormai "metti d'accordo tutti, sei diventato tipo il Papa".

Una cosa però poteva risparmiarcela del suo essere violentemente Cruciani: l'aggiornamento sui cambi settimanali di mutande. Per le povere Fabiani e Giorgi, speriamo che quella di ieri fosse la giornata buona.

Cristina Plevani col ghiaccio nelle vene - voto 8

L'isola dei famosi 2025 - Cristina Plevani

A guardare le clip giornaliere, uno vorrebbe dirle "però fattela una risata ogni tanto", ma in effetti a Cristina Plevani non si può contestare assolutamente nulla come isolana. Anche perché il sorriso non è mica richiesto per spaccare cocchi e raccogliere legna, e dovrebbe essere vietato dallo spirito dell'Isola in persona giocare ai migliori amici, quando poi, una volta ripartiti dall'Honduras, funziona come i fidanzatini in vacanza.

E Cristina Plevani, prima vincitrice del Grande Fratello in Italia, queste cose le sa.

Un po' per esperienza, molto per carattere, lei non se la sente di illudere nessuno dei suoi compagni, neppure la romantica Loredana Cannata, che ha pianto una settimana per la sua nomination perchè: "pensavo di piacerle". La stessa che ieri sera, dopo aver remato e remato con la Plevani fino all'agognato croissant vegano, si è sentita dire che no, lei non è mica sua amica, in diretta su Canale 5.

"Qui è morte tua o vita mia. Ai rapporti con le persone, se proprio, penserò una volta fuori": il mantra che, giorno dopo giorno, sta spingendo la concorrente bresciana verso la finale è questo. Che siano gli altri a far passare le loro giornate lamentandosi del caldo e della fame sulle stuoie. Lei ha puntato il montepremi finale e nessuna sciocchezza troppo umana la distoglierà dall'obbiettivo.

Mirko spoilera i piani della RAI per Rocco Schiavone - voto 7

Quando saremo là, affannati e preoccupati a chiederci "Rocco Schiavone tornerà con nuovi episodi o è finita per sempre?", ricordiamo le parole di Mirko Frezza, che ha praticamente venduto il segreto RAI sulla fiction con Marco Giallini per una bistecca.

Davanti all'ipotesi di dover tagliare a zero i capelli per poter conquistare l'immunità e mangiare quel pezzo di carne già sulla brace, l'attore romano ha confessato che lui, col 70% del corpo già coperto d'inchiostro, avrebbe preferito fare il tatuaggio.

Non per evidente familiarità con la pratica (soprattutto rispetto a Mario Adinolfi, secondo giocatore della stessa partita) ma perchè, aprite bene le orecchie, fan di Schiavone all'ascolto: "Fino al 2027 c'ho un contratto con la RAI per Rocco Schiavone che mi vincola". E tutto quello che è stato detto dopo, era già stato derubricato alla voce 'Rocco Schiavone avrà almeno un'altra stagione, forse due'.

Un'ultima spiaggia poco solitaria - voto 4

Ahlam e Dino

Lo spirito dell'Isola si riserva di decidere in settimana quanti naufraghi potranno restare su quel lembo di terra a gufare contro i compagni rimasti in gioco. Nel frattempo, però, quell'ultima spiaggia si è fatta decisamente troppo stretta e affollata.

Se per una settimana intera la povera Ahlam El Brinis ha dovuto sopportare da sola tutti gli aneddoti sulla vita di Giarrusso (l'hanno fatta passare per una maledfica missione segreta, ma sappiamo che satrebbe successo comunque), ieri sera sono approdati anche i nuovi eliminati, Paolo Vallesi e Jasmin Salvati.

La domanda nasce spontanea: a cosa serve fare due eliminazioni a puntata se poi i naufraghi vengono semplicemente trasportati da una spiaggia all'altra? Tralasciando l'ingiustizia commessa nei riguardi di Lorenzo Tano, primo ed unico vero eliminato dell'edizione, non è proprio continuando così che si delegittima la volontà del pubblico da casa, che è poi quello che dovrebbe aiutare a fare i conti con i dati Auditel? In fondo se gli spettatori avessero voluto Jasmin ancora in gioco, avrebbero fatto di tutto per farla restare!

Era un gioco di sopravvivenza per famosi con regole inflessibili, è diventato l'equivalente di una casa vacanza senza lavatrice e lavastoviglie (ma col bancomat?): con qualche scomodità, ma sempre villeggiatura.