Isola dei Famosi 2024: Chi è Pietro Fanelli, il poeta naufrago del reality show

Pietro Fanelli, un volto relativamente noto grazie alla sua partecipazione al reality show Summer Job, distribuito su Netflix, e ora impegnato nell'avventura dell'Isola dei Famosi 2024, si sta facendo notare non solo per la sua presenza sullo schermo, ma anche per le sue dichiarazioni e per le dinamiche che si stanno sviluppando attorno alla sua figura. Il modello è uno dei quattro naufraghi non famosi che partecipano al reality show condotto da Vladimir Luxuria iniziato l'8 aprile su Canale 5.

Pietro Fanelli: poeta e il suo disprezzo per i reality: Da Summer Job a L'Isola dei Famosi

Originario di Torino ma residente a Milano, Fanelli si è presentato al pubblico come un poeta bohemien, un essere che vive la propria vita come un'opera d'arte ambulante. Tuttavia, nonostante il suo tentativo di distanziarsi dalle convenzioni sociali e di vivere secondo i suoi principi artistici, sembra essere finito in conflitto con i suoi compagni sull'Isola dei Famosi.

è il concorrente poeta dell'Isola dei Famosi

Le sue dichiarazioni riguardo alla sua passata presenza in televisione, soprattutto in relazione a Summer Job, lo ritraggono come una persona delusa dall'esperienza e pentita delle scelte fatte.

"Quando ho accettato, non sapevo che fosse così", ha detto riferendosi al programma della piattaforma multimediale. "TikTok e il reality mi hanno soltanto bruciato, le persone mi associano a quello schifo e non mi prendono sul serio".

Il suo disprezzo per la cultura del reality e dei social media è evidente, e sembra essere determinato a distinguersi come un individuo più orientato verso l'arte e l'autenticità.

Pietro Fanelli: "Rendo tutto quello che vivo poetico"

Tuttavia, alcuni dei naufraghi non sono convinti della sua sincerità. Secondo Khadi Gueye, il giovane modello sembra trasformarsi quando le telecamere sono accese, cercando di fare spettacolo e perdendo di vista la sua autenticità. "Quando siamo da soli andiamo d'accordo, poi quando si avvicinano le telecamere blatera cose strane", ha svelato la modella nata in Senegal ma arrivata in Italia da quando aveva sei anni.

La presentazione del naufrago: "Porto nel mondo poesia"

Nella clip di presentazione al pubblico dell'Isola dei Famosi ha detto di sé stesso: "Mi chiamo Pietro Fanelli, ho 23 anni, mi muovo nel mondo portando poesia, vedendo poesia e respirando poesia e morirò di poesia. Rendo tutto quello che vivo poetico, mi sento un'opera d'arte ambulante. Sono arrivato senza un euro in tasca a Milano, volevo un poco di solitudine senza essere abbracciato dalla famiglia."

E ancora: "Sono un vagabondo, un essere umano che fa della sua vita un'opera. Per me le regole sono opprimenti perché non riesco ad esprimermi al massimo". Pietro Fanelli ha parlato anche dei suoi coetanei: "Sono schiavi senza sapere di esserlo, perdono tempo dietro ai telefoni che allontanano l'umano dalla verità."

Sui suoi compagni d'avventura all'Isola ha affermato: "Sicuramente gli altri concorrenti sull'Isola avranno difficoltà a rimanere lontani dalle loro comodità e dai cellulari, ma per me sarà un momento di assoluta bellezza".