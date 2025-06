L'Isola dei Famosi: il misterioso caso del 'mer*one' pestato. E no, non è una metafora"

In vista della semifinale, la tensione tra i naufraghi esplode... anche per colpa di bisogni espletati fuori luogo. Secondo i rumors qualcuno avrebbe lasciato un ricordino in spiaggia, calpestato poi da una dei naufraghi,

Siamo alla vigilia della semifinale de L'Isola dei Famosi, ma più che emozioni da podio, a tenere banco nelle ultime ore è una notizia, come dire... scivolosa. Altro che prove di resistenza e fame da sopportare: pare che in Honduras qualcuno abbia messo letteralmente il piede sui residui intestinali di un suo compagno d'avventura.

La ricostruzione dell'incidente

Secondo le indiscrezioni pubblicate dalla sempre informata Deianira Marzano, si sarebbe consumato un episodio tanto assurdo quanto (forse) reale: uno dei naufraghi avrebbe espletato i propri bisogni fisiologici fuori dalla zona adibita, in uno dei pochi angoli ancora "vergini" della playa. Il problema? Un'altra concorrente ci avrebbe messo sopra... il piede. E a quanto pare, non si tratta di una metafora da reality show.

L'incidente, se così possiamo chiamarlo, avrebbe acceso una furibonda lite tra i concorrenti. La produzione sarebbe stata costretta a intervenire con la delicatezza di chi cerca di mettere ordine... nella ca.ca. "Altro che spirito di adattamento - scrive Deianira - qui manca proprio il rispetto! L'inciviltà regna sovrana", ha tuonato sui social.

Il nome del presunto colpevole

Fin qui potremmo pensare a uno scherzo a un'esagerazione, a un racconto romanzato da una spiaggia sotto stress. Ma il colpo di scena arriva poco dopo, sempre secondo Marzano, il responsabile della deiezione "selvaggia" sarebbe nientemeno che Mario Adinolfi. E la povera sfortunata che ci è finita dentro - in senso letterale - sarebbe Teresanna Pugliese.

La stessa naufraga che già doveva fare i conti con la fame, le zanzare e il caldo tropicale... ora può aggiungere alla lista anche questo trauma. Naturalmente, al momento si tratta solo di voci non confermate. La produzione tace, e solo domani, durante la diretta, sapremo se Veronica Gentili avrà lo stomaco, sappiamo che il coraggio non le mancherebbe - come insegna l'appello per Gaza - di mostrare le immagini.

Nel dubbio, stiamo parlando sempre di indiscrezioni, solidarietà piena a Teresanna, che più che una naufraga, ormai pare uscita da una prova di Scherzi a Parte. E Adinolfi? Se fosse davvero lui, speriamo almeno abbia imparato la lezione: certi bisogni... si fanno dove si deve. Anche sull'Isola.