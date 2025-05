L’isola dei Famosi 2025, l’appello in diretta di Veronica Gentili: “A Gaza si muore di fame, non per scelta”

Durante la terza puntata in diretta de L'Isola dei Famosi 2025, trasmessa ieri su Canale 5, la conduttrice Veronica Gentili ha sorpreso il pubblico con un appello accorato a favore del popolo palestinese, in particolare delle migliaia di civili intrappolati nella Striscia di Gaza. Il momento è arrivato in un contesto del tutto inatteso, quando alcuni concorrenti del reality show - tra cui Spadino e Nunzio, che si sono ritirati a causa delle dure condizioni di sopravvivenza - si sono lamentati di soffrire la fame.

Dalla fame nel gioco alla fame nella guerra: l'appello

Cogliendo lo spunto da questa dinamica del gioco, Veronica Gentili ha deciso di rompere il copione e utilizzare lo spazio televisivo per lanciare un messaggio forte e chiaro. Parole che hanno colpito al cuore milioni di telespettatori. "Voglio lanciare un appello - ha dichiarato la conduttrice in diretta - noi siamo qui a giocare a un gioco nel quale ci si mette alla prova, e si accetta volontariamente di soffrire la fame".

"Purtroppo, in questo momento, in un posto poco lontano da questo studio, a Gaza, ci sono migliaia di bambini, e non solo bambini ovviamente, che la fame la soffrono, ma non per scelta, ma perché si trovano in guerra senza la possibilità di ricevere aiuti umanitari. Vedere tutti i giorni la loro disperazione e sapere di non poter fare nulla ci fa sentire inutili e impotenti. Quindi, questa sera io voglio chiedere a tutte le istituzioni, italiane ed europee, che si facciano per favore carico, da subito, di questa situazione, perché davvero non si può più aspettare."

Veronica Gentili conduce L'isola dei famosi 2025

Le parole di Veronica Gentili, inaspettate e coraggiose, sono rimbalzate sui social generando un'ondata di reazioni, in gran parte favorevoli. Molti utenti hanno lodato il gesto della conduttrice, considerandolo un raro esempio di sensibilità umana all'interno di un contesto televisivo, come quello dei reality, spesso considerato superficiale.

Con il suo appello, Veronica Gentili ha portato l'attenzione su una crisi umanitaria che continua a mietere vittime silenziose. L'invito alle autorità italiane ed europee affinché intervengano per porre fine alla guerra e aiutare la popolazione civile di Gaza rappresenta una voce fuori dal coro, capace di scuotere le coscienze anche in un palinsesto dedicato all'intrattenimento. Nella clip caricata su Mediaset Infinity: L'appello di Veronica Gentili per la drammatica situazione a Gaza.