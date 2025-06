L’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi si rasa in diretta: il nuovo look barattato con la salvezza e una bistecca

Sull'Isola dei Famosi, la puntata dell'11 giugno ha regalato momenti esilaranti e intensi, con prove che hanno messo alla prova i naufraghi non solo fisicamente, ma anche psicologicamente. Tra i protagonisti della serata spicca Mario Adinolfi, che ha accettato una sfida pur di evitare il temutissimo televoto e ottenere una succulenta bistecca: radersi completamente capelli e barba.

Prove "di stile" per evitare la nomination

Gli autori del reality hanno deciso di ribaltare le dinamiche del gioco introducendo una prova singolare, già vista in altre edizioni: i naufraghi avrebbero potuto evitare la nomination accettando di sottoporsi a un cambio radicale del proprio look. La scelta era tra due opzioni: farsi rasare a zero o farsi fare un tatuaggio.

Ad affrontare la sfida sono stati Mario Adinolfi e Mirko Frezza. Quest'ultimo, per esigenze contrattuali legate al personaggio che interpreta in Rocco Schiavone, ha dichiarato: "Io ho un accordo con la Rai, non posso tagliare i capelli fino al 2027. Posso fare il tatuaggio". Così Mirko ha optato per l'inchiostro sulla pelle, mentre Adinolfi, inizialmente restio, ha tentennato, poi ha stupito tutti.

Mirko Frezza si è tatuato in diretta

La rasatura in diretta

Inizialmente intenzionato a rifiutare, Adinolfi ha poi cambiato idea: "Sto solo pensando a mia moglie", ha detto con ironia mentre i capelli cadevano a terra e la barba veniva tagliata. Il pubblico in studio e da casa ha assistito a una vera e propria trasformazione, tra le battute della conduttrice Veronica Gentili e Simona Ventura, che hanno commentato divertite il nuovo look del giornalista. La ricompensa? Un pasto vero, una bistecca tanto desiderata dopo giorni di privazioni.

Un sostegno per Adinolfi

A commentare l'evento è intervenuto anche Giuseppe Cruciani, arrivato in studio per offrire supporto psicologico all'amico Adinolfi. Dopo averlo visto, ha dichiarato: "Un risultato agghiacciante." Nel post-prova, Mario si è lasciato andare a una riflessione sul percorso vissuto finora: "L'Isola mi ha regalato, seppur parzialmente e per qualche settimana, un'altra vita. Ho ascoltato segmenti di vita, bisogni, ambizioni, speranze e ricordi. È un patrimonio umano che mi ha toccato."

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Mirko Frezza si tatua e Mario Adinolfi si taglia i capelli e la barba.