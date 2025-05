Dopo il suo abbandono all'Isola dei Famosi, aveva fatto discutere una storia postata da Antonella Mosetti su Instagram.

Le polemiche per le storie social

Antonella, Spadino e Nunzio

Dopo aver lasciato il programma infatti, la Mosetti aveva condiviso una storia dalla spiaggia del resort in cui era ospite in attesa di tornare in Italia. Sigaretta in bocca, la show girl dava l'idea di essere particolarmente a suo agio.

Inoltre, nelle ore precedenti, non erano passate inosservate la storie di Nunzio e Spadino che si divertivano in spiaggia; un atteggiamento che non è piaciuto a molti, subito criticato sui social e riportato da diversi siti.

Le storie dei due ragazzi più quella della Mosetti, nell'insieme, erano state interpretate come segno di poco rispetto sia nei confronti del pubblico che del programma.

La risposta di Antonella Mosetti

L'isola dei famosi 2025 - Antonella Mosetti

A questo punto, di ritorno in Italia, è intervenuta la stessa Mosetti. Durante uno scalo infatti, ha scritto su Instagram: "Ciao a tutti amici, alla luce di alcuni articoli imprecisi ci tenevo a chiarire un attimo. Sono uscita da L'Isola dei Famosi a causa di diverse difficoltà fisiche e mentali che, purtroppo, non mi hanno permesso di proseguire la mia avventura. Ho quasi 50 anni e probabilmente non so usare bene i social. Ho pubblicato una storia con una sigaretta in bocca, ma questo non significa che io mi stia divertendo". "Sono stata tirata in ballo -ha proseguito- insieme a due ragazzi che potrebbero essere miei figli e questo mi dispiace molto. Soprattutto perché in queste tre settimane mi avete conosciuto e avete visto che persona sono. Purtroppo, i giornalisti sanno spesso essere poco corretti. Imparerò a usare meglio Instagram, così magari eviterò di dare spunto a certi articoli fuori luogo. Vi abbraccio tutti. Sto tornando in Italia!".

Poco dopo, la Mosetti ha condiviso su Instagram anche un post critico verso tre sue ex colleghe, cioè Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere. Nel posto si legge "Sì sì criticatela...sembra la nipotina delle tre nonnette di Non è la Rai al Grande Fratello". Una frecciata in piena regola.