L’Isola dei Famosi: il futuro incerto di Alfonso Signorini alla conduzione

Il Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini, è ormai agli sgoccioli e questo significa solamente una cosa: tra poche settimane potrebbe avere inizio la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che, stando ai gossip, potrebbe essere condotta dallo stesso giornalista.

A quanto pare, però, quest'anno le cose stanno procedendo in maniera diversa poiché il reality di Canale 5 è ancora incerto, così come la conduzione del famoso giornalista. La storica trasmissione ambientata in Honduras potrebbe essere soppiantata dal nuovo programma condotto da Ilary Blasi, ovvero The Couple.

Al momento, sappiamo solo che alla conduzione de L'Isola dei Famosi potrebbe comparire Alfonso Signorini ma per molti, invece, questo non succederà perché il reality "isolano" potrebbe subire una battuta d'arresto per almeno 12 mesi. Al momento, quindi, non abbiamo ancora delle informazioni certe circa questa possibilità poiché molto dipenderà anche dalla programmazione che verrà riservata al nuovo programma di Ilary Blasi.

Cosa sappiamo sul nuovo programma di Ilary Blasi e su L'Isola dei Famosi?

Secondo quanto dichiarato nelle ultime ore, terminato il Grande Fratello verrà predisposto l'inizio del nuovo programma di Canale 5, quello condotto da Ilary Blasi. Il format, che si intitola The Couple, potrebbe partire proprio all'inizio di aprile e durare fino ad 8 puntate. Pare inoltre che per realizzare lo stesso verranno utilizzati gli spazi destinati al Grande Fratello che, ovviamente, verranno modificati in base alle esigenze del nuovo format.

Considerando la possibile programmazione del nuovo show, appare molto difficile capire come Mediaset potrebbe offrire nuove tempistiche a L'Isola dei Famosi, poiché i due show potrebbero sovrapporsi e non essere seguiti come meritano. Dobbiamo quindi aspettarci un anno di sospensione per L'Isola dei Famosi oppure il rinnovo totale del programma.

Ad ogni modo, la programmazione del reality sarà posticipata rispetto agli anni scorsi e molto dipenderà dal successo di The Couple. Che cosa succederà dunque? Non ci resta che attendere le prossime settimane per avere qualche risposta in più sulla questione.