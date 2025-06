L’Isola dei Famosi, la famiglia di Chiara chiede provvedimenti contro Jasmin: “Parole vergognose”

Il clima a L'Isola dei Famosi si fa sempre più rovente, e stavolta le polemiche non riguardano prove o nomination, ma qualcosa di ben più serio e delicato. Durante uno degli ultimi daytime del reality, Jasmin Salvati ha rivolto pesanti accuse a Chiara Balistreri, insinuando che la giovane naufraga stia sfruttando la sua dolorosa esperienza di violenza per ottenere visibilità.

Lo scontro che infiamma l'Isola

Tutto è esploso nel corso di un confronto acceso tra le due concorrenti. Jasmin, influencer di origini egiziane, ha lanciato una vera e propria bomba mediatica: "Sei qua per visibilità, come hai fatto tutte le altre cose per visibilità, quindi stai buona."

Parole che hanno lasciato tutti senza fiato, soprattutto perché si riferivano al racconto che Chiara aveva fatto pubblicamente della sua esperienza come vittima di violenza domestica, anche nel salotto di Verissimo, dove aveva condiviso con coraggio un pezzo doloroso della sua vita.

Jasmin Salvati

Chiara, visibilmente colpita, ha replicato con fermezza: "Mi stai dicendo che mi sono esposta per visibilità? Bello, che gran donna che sei." Ma Jasmin non si è fermata: "Sì sì, l'hai fatto per visibilità. Tutti abbiamo le nostre storie, ma non tutti si espongono. Se mi esponessi io per visibilità sulla mia di storia, hai voglia te! Ma per piacere."

Uno scontro che ha acceso i social, dove moltissimi utenti si sono schierati dalla parte di Chiara, condannando la totale mancanza di empatia di Jasmin e definendo le sue parole "inumane", "vergognose", "indegne di una donna verso un'altra donna".

La dura presa di posizione della famiglia di Chiara

Non si è fatta attendere la reazione della famiglia Balistreri, che attraverso un comunicato durissimo ha chiesto provvedimenti disciplinari esemplari nei confronti di Jasmin: "A nome della famiglia, degli amici di Chiara e dell'organizzazione di cui fa attivamente parte, siamo INDIGNATI dalle parole di Jasmin. Confidiamo in una ammonizione esemplare da parte del programma. Un messaggio del genere non può essere assolutamente tollerato, tanto meno a ridosso della tragica morte della quattordicenne Martina Carbonaro, uccisa dal suo ex. Ci stringiamo alla sua famiglia."

Ma non è tutto. Il messaggio prosegue con un affondo diretto: "Mi spiegate come è UMANAMENTE tollerabile che una 'donna' si permetta di dire ad un'altra donna, vittima di quasi femminicidio, che è lì solo per visibilità? Quanto devi essere povera dentro ed ignorante per arrivare a proferire parole di tale bassezza? E aggiungiamo: se la visibilità ha permesso a Chiara di salvarsi, allora ben venga questa benedettissima visibilità."

Una dichiarazione che sottolinea quanto le parole abbiano un peso, soprattutto in un contesto seguito da milioni di spettatori, tra cui tante donne che hanno vissuto - o stanno vivendo - situazioni simili. Ora l'attenzione è tutta puntata sulla produzione del programma: prenderà davvero provvedimenti nei confronti di Jasmin? Ci sarà una sanzione? Un richiamo ufficiale? O verrà lasciato tutto cadere nel silenzio?

