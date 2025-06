L'isola dei famosi, Dino Giarrusso lascia Cristina Plevani sgomenta: "Ho avuto centinaia di donne"

Il Dino Giarrusso che non ti aspetti: tombeur de femmes. E attenzione: non "donne" in senso generico; centinaia.

All'Isola dei Famosi infatti, Dino Giarrusso ha raccontato di avere un passato da vero avventuriero: per dieci anni "centinaia e centinaia di avventure", dopo aver messo fine a una convivenza a 33 anni.

Dino Giarrusso all'Isola: "Ho avuto centinaia di avventure"

Veronica Gentili conduce L'isola dei famosi 2025

Ecco dunque cosa ha raccontato: "Quelle poche volte in cui ho tradito la mia fidanzata succedeva che lasciavo la mia fidanzata per mettermi con quella con cui la tradivo. A 33 anni ho lasciato la mia convivente e ho scelto di vivere da solo. E per 10 anni ho avuto centinaia e centinaia di avventure. Per 10 anni ho vissuto il contrario di come vivevo prima".

Poi, tra l'ilarità generale, ha ribadito: "Se ho avuto davvero centinaia di donne? È successo, sì. Ma 10 anni sono 520 settimane, anche se fai una media di una ogni due settimane...È successo!".

Incredula alle proprie orecchie, mentre gli altri applaudivano, a quel punto Teresanna ha chiosato con: "Grazie Dino. Chiedo scusa al pubblico, non sapevamo di questa autobiografia così lunga".

Una confessione che ha lasciato senza parole anche Cristina Plevani, la quale invece, qualche giorno fa, aveva dichiarato qualcosa di completamente diverso, cioè di non avere rapporti da tre anni.

Le nomination

L'isola dei famosi 2025 - Dino Giarrusso

Ex iena, ex eurodeputato 5 Stelle, oggi tornato al giornalismo, Giarrusso questa settimana è in nomination con Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti.

Se inizialmente la sua presenza all'Isola era stata offuscata dalla sua vicinanza ad Adinolfi, col passare dei giorni si è fatto conoscere per la vis polemica e l'intransigenza nella divisione di cocchi e cibo.

Sicuramente, con questa sua ultima uscita, si è fatto notare di più.