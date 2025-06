L'Isola dei Famosi, Cruciani conferma la fama da Casanova di Giarrusso: "Tutto vero, ma ora è ammogliato"

L'avventura di Dino Giarrusso, eliminato dal televoto la scorsa settimana, sembrava già giunta al capolinea. E invece no: la produzione ha voluto offrire una seconda chance a lui e a Ahlam El Brinis, spedendoli sull'Ultima Spiaggia. Lì, i due naufraghi hanno trascorso una settimana in totale solitudine, fino all'arrivo di Jasmine Salvatori e Paolo Vallesi, eliminati durante la puntata andata in onda l'11 giugno.

Un latin lover in diretta: la testimonianza dell'ex Iena

In queste settimane, Dino non si è certo tirato indietro nel raccontare dettagli sulla sua vita, anche quando nessuno glielo chiedeva. Uno degli aneddoti più chiacchierati riguarda la sua vita sentimentale (e non solo). L'ex Iena, infatti, ha rivelato di essere stato un vero "sciupafemmine" prima di mettere la testa a posto.

Secondo il suo racconto, avrebbe avuto circa 500 donne, con una media di una a settimana. Numeri da capogiro che hanno sollevato più di una reazione, ma che sembrano essere stati confermati persino da chi lo conosce bene. Durante un segmento del programma, Veronica Gentili ha detto con ironia: "È vero, tutti ne parlano ancora"

Ahlam e Dino

La conduttrice conferma tutto, Cruciani rilancia

Giarrusso ha replicato: "La cosa grave è che Veronica era testimone oculare in quegli anni". La conduttrice ha rincarato la dose: "Certo, io le ho viste passare tutte quante quindi posso testimoniare". Presente in studio anche Giuseppe Cruciani, amico di Mario Adinolfi, che non ha esitato a sostenere l'ex Iena.

"Secondo me i numeri sono sottostimati, siamo vicini ai mille". Ma Dino ha negato queste cifre: "No, no, non sono come te. Mi fermo a 500. Poi mi sono sposato e ho smesso". Oggi infatti è felicemente sposato con Sara Garreffa, e sembra aver messo da parte la sua fama da dongiovanni. Ma Cruciani non ha dubbi sulla veridicità di quel passato movimentato.

"È assolutamente credibile. Ora si è accasato ed è fedele, ma prima era conosciuto come un latin lover". E quando Veronica gli ha chiesto se fosse il biografo di Giarrusso, Cruciani ha risposto: "Tra uomini del mondo della comunicazione certe cose si sanno. Non è un crimine. Oggi sembra una bestemmia, ma un tempo era quasi un titolo d'onore".

La parola è passata agli altri naufraghi, che non sanno che Dino potrebbe tornare in gioco: Omar Fantini, ha confermato le indiscrezioni sul numero di donne conquistate da Giarrusso: "Si mormora 547 o 548". Ma è Mario Adinolfi a chiudere il cerchio: "Io so che sono 540, una a settimana. Ma il numero giusto, per me, è uno. Sono debole, sono maschio, ma mi sono sempre tenuto ben lontano dai record di Dino".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ahlam El Brinis deve affrontare un quiz sulla vita di Dino Giarrusso.