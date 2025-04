L’Isola dei Famosi 2025: tra i naufraghi un volto amatissimo di Uomini e donne

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi è in arrivo con tante novità: nuovo cast, nuova conduzione e volti noti pronti a mettersi in gioco. Tra i possibili naufraghi spunta un nome molto amato.

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi è ormai alle porte, e le prime indiscrezioni sul cast stanno già accendendo la curiosità degli appassionati di reality. Mediaset punta su un format completamente rinnovato, con volti nuovi e storie forti che promettono di riportare il programma al centro dell'attenzione. Tra i nomi che circolano con sempre più insistenza spicca quello di Teresanna Pugliese, storica ex tronista di Uomini e Donne, pronta - secondo le ultime indiscrezioni - a mettersi alla prova in Honduras.

Un cast completamente rinnovato

Per questa nuova edizione, Mediaset ha deciso di scommettere su un team rinnovato. Alla conduzione ci sarà Veronica Gentili, mentre Simona Ventura sarà l'unica opinionista in studio: una scelta che punta a dare maggiore autorevolezza e dinamismo al commento delle vicende dei naufraghi. Il ruolo di inviato in Honduras è stato affidato a Pierpaolo Pretelli, ex gieffino, pronto a raccontare in prima linea le sfide estreme del reality.

Prime concorrenti ufficiali: Chiara Balestrieri e Cristina Plevani

I primi due nomi ufficiali del cast sono stati svelati da Amedeo Venza e Vanity Fair. Si tratta di Chiara Balestrieri, una donna che ha avuto la forza di denunciare una violenza subita, sfiorando un drammatico epilogo, come ha raccontato a Verissimo durante una drammatica testimonianza.

Teresanna Pugliese

La sua partecipazione porta con sé un messaggio forte, di coraggio e riscatto. A lei si affiancherà Cristina Plevani, volto storico della TV italiana, nota per essere stata la vincitrice della primissima edizione del Grande Fratello e candidata all'edizione Gold del reality che partirà a settembre. Il suo ritorno sul piccolo schermo ha già generato grande attesa tra i fan della TV dei primi anni Duemila.

Ex tronista nel cast: il rumor

Tra le indiscrezioni più chiacchierate c'è quella che riguarda Teresanna Pugliese, che potrebbe presto calarsi nei panni di naufraga. A rilanciare la notizia è stata Deianira Marzano tramite le sue storie Instagram, confermando voci già diffuse da Alberto Dandolo su Dagospia. Secondo quanto riportato, l'ex tronista avrebbe sostenuto con successo il provino per entrare nel cast del reality.

"Mediaset vuole un cast forte dopo il flop della scorsa edizione. Per questo ha provinato celebrità come Teresanna, ex tronista, ex corteggiatrice ed ex gieffina. E le possibilità di vederla in Honduras sono alte," scriveva il noto portale di Roberto D'Agostino.

Chi è Teresanna Pugliese: da Uomini e Donne all'Isola

La prossima naufraga è uno dei personaggi più amati nella storia del dating show di Maria De Filippi, prima come corteggiatrice, poi come tronista e, infine, di nuovo come corteggiatrice di Francesco Monte, ha partecipato anche al Grande Fratello Vip 4, costruendo una carriera come influencer e volto televisivo. Nella vita privata, nel 2018 ha sposato Giovanni Gentile, con il quale ha avuto due figli: Francesco, nato nel 2015, e Gioele, arrivato nel 2024.

Quando inizia L'Isola dei Famosi 2025?

La partenza del reality è prevista al termine di The Couple, il reality di Ilary Blasi che rischia di chiudere prima per i bassi ascolti. La produzione è già al lavoro per finalizzare il cast, che si preannuncia variegato e ricco di volti noti. Dopo una stagione sottotono, Mediaset sembra voler puntare tutto su storie forti e personalità capaci di emozionare e dividere il pubblico.