L’Isola dei Famosi 2025, tensioni alle stelle tra Senatori e Giovani. Adinolfi: “confiniamoli alla fame”

A L'Isola dei Famosi la convivenza è già un lontano ricordo. I naufraghi, divisi in due gruppi - i Senatori, ovvero gli over 40, e i Giovani, gli under 40 - stanno vivendo una vera e propria sfida nella sfida. La separazione, nata per creare dinamiche di gioco, sta alimentando una crescente tensione, esplosa nell'ultimo daytime tra fuoco, riso e legna da ardere.

Il fuoco della discordia

Durante la seconda puntata del reality show, i Senatori si sono guadagnati l'accesso al fuoco, mentre i Giovani - penalizzati per alcune infrazioni al regolamento - sono rimasti al freddo, e soprattutto a digiuno di cibo cotto. Vista la situazione estrema, lo Spirito dell'Isola è intervenuto chiedendo ai Senatori un gesto di solidarietà: concedere per un'ora il fuoco ai Giovani, in cambio di una porzione del loro riso.

Proposta accettata, almeno in apparenza, con uno spirito di squadra che sembrava aver acceso un timido barlume di pace tra i due gruppi. "Non ci abbiamo pensato due volte, di là non hanno il fuoco e sono allo stremo", hanno detto i Senatori, con un senso di responsabilità che però si è presto trasformato in frustrazione.

Spadino

"Ci rubano la legna": lo sfogo dei Senatori

Il gesto di apertura è infatti degenerato in accuse e malumori. I Giovani si sono presentati sulla spiaggia dei Senatori senza legna, portando solo il riso e la pentola. Un dettaglio che ha scatenato il malcontento tra gli over 40, preoccupati per la sopravvivenza del fuoco faticosamente mantenuto.

"Io ho l'ansia che si spenga il fuoco, e loro hanno consumato un sacco di fascine che avevamo preparato con cura", ha protestato Dino Giarrusso, subito supportato da Paolo Vallesi, che ha definito "pericoloso" il metodo di cottura dei Giovani, colpevoli di rischiare di spegnere la brace.

La proposta spietata: "confiniamoli"

Il più duro è stato però Mario Adinolfi, che ha riunito il gruppo per proporre una svolta strategica: niente più concessioni ai Giovani. "E se li battessimo sul campo, lasciandoli senza fuoco e senza cibo?", ha suggerito, in un ragionamento che ha acceso il dibattito. "È una mossa giusta dal punto di vista strategico".

"Siamo noi contro di loro. Io avrei avuto un atteggiamento più duro e nell'ambito della strategia credo che sia utile mettere in difficoltà gli avversari. Una mossa giusta dal punto di vista strategico sarebbe stato non concedergli il nostro riso, io il nostro riso non lo avrei dato", ha concluso Adinolfi. Un discorso che ha messo in evidenza come la frattura tra i gruppi non sia solo pratica, ma ormai ideologica. Lo spirito di squadra è stato archiviato in favore della competizione pura.

Giovani sul piede di guerra

E i Giovani? Tutt'altro che intimiditi. Tornati sulla loro spiaggia, Spadino ha tuonato: "Se ci riuniranno, sarà guerra totale". Con lui anche Teresanna, pronta a reagire con ironia e rabbia: "'Domani la legna la portiamo noi' ho detto a Dino, ma rifiutiamo il loro riso. È acqua che non disseta. Per loro siamo un problema, ma noi siamo grandi e vaccinati".

Una dichiarazione che fa intuire che la tanto attesa riunificazione dei due gruppi potrebbe trasformarsi in uno scontro frontale, fatto di rancori, vendette e strategie spietate. La guerra del fuoco è cominciata. E su L'Isola dei Famosi, quando si spengono le braci, si accendono gli animi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: i Giovani cucinano il riso con il fuoco dei Senatori