L’Isola dei Famosi 2025, Nunzio ci prova ma Camila lo gela: “Non è il mio tipo, troppo piccolo per me”

L'avventura in Honduras continua con sorprese, dinamiche impreviste e... fraintendimenti sentimentali. L'Isola dei Famosi 2025, condotta da Veronica Gentili, prosegue la sua corsa ad ostacoli nel palinsesto di Canale 5 e si prepara a tornare in onda con la terza puntata prevista per mercoledì 21 maggio in prima serata. Al suo fianco, come opinionista in studio, troviamo Simona Ventura, pronta a commentare le vicende dei naufraghi con il suo stile diretto e senza filtri. L'inviato in Honduras è invece Pierpaolo Petrelli, voce sul campo di questa edizione.

Le dichiarazioni taglienti della tennista: "Mi piacciono uomini veri"

Tra i protagonisti più chiacchierati in questi giorni spicca Nunzio Stancampiano, ventidue anni, ex volto di Amici, che sembra avere un debole per la tennista Camila Giorgi. Ma il suo interesse potrebbe essere, a quanto pare, un fuoco acceso solo da una parte. Durante un momento in confessionale, la tennista, trentatré anni, ha infatti messo in chiaro il suo punto di vista in modo molto diretto:

"Quando Nunzio mi ha chiesto di andare in Sicilia quest'estate, gli ho detto chiaramente che non sarei andata", ha rivelato la Giorgi. "La Sicilia mi piace, ci sono già stata", gli ho spiegato, "ma non voglio che tu fraintenda." Camila racconta di aver chiarito al ballerino che lui non è assolutamente il suo tipo: "gli ho detto che è l'opposto dei miei gusti".

Nunzio Stancampiano

"È troppo piccolo per me, gli ho fatto capire, e a me piacciono gli uomini che sanno essere davvero uomini - quelli che ti proteggono, che se hanno qualcosa da dire, te la dicono senza girarci intorno. 'Non uno come te', gli ho detto senza mezzi termini", ha concluso la naufraga.

Nunzio crede nei segnali "femminili"

Parole nette, ma che Stancampiano non ha ancora sentito e sembra percepire segnali diversi: "Con Camila ci gioco perché mi diverte", ha confidato, sorridendo. "Da parte sua c'è tanto imbarazzo: non posso nemmeno guardarla negli occhi che subito ride, si tocca i capelli... E se quando guardi una donna lei diventa nervosa, si tocca i capelli e ride, qualcosa c'è."

Pur ammettendo di non essere un esperto in amore, ha concluso: "Un pizzico di queste cose riesco a coglierle, anche se di donne non me ne intendo, perché ho sempre fatto casini." Una situazione che rischia di esplodere nelle prossime puntate, quando Veronica Gentili potrebbe mettere i due a confronto facendo ascoltare a Nunzio le parole della tennista.