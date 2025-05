L'Isola dei Famosi 2025, Simona Ventura seppellisce i vecchi rancori verso Antonella Mosetti: "È prescritto"

Mercoledì 7 maggio è iniziata la nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Occhi puntati soprattutto su Simona Ventura e Antonella Mosetti, che si ritrovano nello stesso reality, anche se a distanza, nonostante i precedenti tra le due.

Ricordiamo infatti che la Mosetti ebbe un flirt con l'ex marito della Ventura, Stefano Bettarini. Proprio "Super Simo" si è trovata dunque a dover commentare l'avventura di Antonella Mosetti, definendola "una vecchia volpe".

Simona Ventura senza rancore verso Antonella Mosetti?

Antonella Mosetti è dunque una delle naufraghe in Honduras. Arrivata in spiaggia, lanciata come da tradizione dall'elicottero, ha voluto subito salutare gli spettatori e i presenti in studio. Veronica Gentili, la conduttrice de L'Isola dei Famosi, ha chiesto alla Mosetti un commento sull'inviato Pierpaolo Pretelli e la showgirl ha dichiarato: "Bell'uomo, simpatico e bravo".

A questo punto Simona Ventura è prontamente intervenuta dicendo: "Pierpaolo ha fatto il tentatore tempo fa, ora è sposato con Giulia. Sei papà, quindi non si guarda niente, non si tocca niente, sei bravissimo. Visto che le ragazze sono single, sono pronte ad aprire il loro cuore?". "No, nada de nada", ha risposto la Mosetti.

Simona Ventura ha poi continuato dichiarando: "Mosetti è una vecchia volpe dei reality". "Vecchia volpe in generale" - ha incalzato la Gentili. "Mi dicono che avete un precedente. Non so i dettagli poi me li racconterai separatamente". L'opinionista però ha saggiamente replicato: "Ma è prescritto, tombale".

Il flirt di Antonella Mosetti con Stefano Bettarini

Nel 2016, Stefano Bettarini e Antonella Mosetti avevano confermato la loro storia. Come raccontato dalla showgirl, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, i due sono stati insieme per qualche mese, quando l'ex calciatore aveva 28 anni.

Proprio in quel periodo fu allontanata da Quelli che il calcio... proprio su decisione della Ventura, che era la conduttrice del programma. La Mosetti, durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip, disse di non essere l'amante di Bettarini e spiegò di non aver mai saputo il motivo per il quale fu allontanata da Quelli che il calcio.