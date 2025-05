L’isola dei Famosi 2025, scontro di fuoco tra Loredana Cannata e Mirko Frezza: volano accuse pesanti

Durante i daytime settimanali dell'Isola dei Famosi 2025 si era già intuito che tra Loredana Cannata e Mirko Frezza l'aria fosse tutt'altro che serena. Le tensioni tra i due naufraghi erano palpabili, alimentate da frequenti discussioni e incomprensioni. Ma è stata la diretta del 21 maggio a far esplodere il caso, con una vera e propria denuncia pubblica dell'attrice siciliana.

Il racconto della Cannata: "Mi ha urlato addosso"

Nel corso della diretta, Loredana ha raccontato un episodio che l'ha profondamente turbata, parlando apertamente di "aggressione isterica" da parte di Mirko. "In questi giorni mi ha attaccata senza motivo - ha dichiarato - mi ha detto che non gli frega niente di conoscermi, che non gli piaccio, che gli servo solo per fare la legna. Ma poi mi chiama Eleonora o Lorena, non vuole nemmeno imparare il mio nome".

Secondo la Cannata, l'episodio più grave è avvenuto dopo il suo turno di raccolta della legna. L'attrice ha raccontato che stava guardando il fuoco mentre lui, inizialmente sdraiato, si è alzato di scatto come una furia e le ha urlato contro, dicendole che la sua sola presenza lo infastidiva.

Mirko Frezza

Mirko avrebbe inveito contro di lei, affermando che non sapeva chi fosse, perché, se si fosse impuntato, sarebbe diventato come un dito che entra dentro con la sabbia e le unghie spezzate. Parole forti, che hanno portato Loredana a chiedere pubblicamente alla produzione di mandare in onda il filmato dell'accaduto per far luce su quanto realmente successo.

Frezza risponde: "Saluta le stelle, io credo in Dio. Non la reggo"

L'attore romano, dal canto suo, ha minimizzato l'accaduto offrendo una versione ben più leggera - e a tratti sarcastica - della vicenda. "Questa... come si chiama? Io non posso stare con una persona che pensa che un animale valga quanto o più di una vita umana. Le ho solo detto che mi sarebbe piaciuto un televoto flash per capire se agli italiani piace mangiare il pollo con le mani o con la forchetta". Poi l'affondo: "Lei mi ha dato del senza palle. Questa ha visto gli UFO, crede nel Sole, saluta le stelle. Se sto vicino a una come lei mi sento male. Se lei è in mare, io evito pure di entrarci".

Quando è stato il momento delle nomination Loredana è tornata sull'argomento facendo una specifica richiesta a Veronica Gentili. "Vi chiedo di mandare in onda il filmato del litigio, non mi sono mai sognata di dire che la vita degli animali vale più della vita umana, lui dice molte bugie! La mattina in cui sono stata attaccata, lui era già arrabbiato e minacciava di andarsene".

Loredana Cannata chiede il supporto dello Spirito dell'Isola: "Fate vedere tutto"

La naufraga ha raccontato che Mirko le dice spesso: "Mio padre faceva il macellaio e tu mangi solo frutta", e ha ipotizzato che forse proprio questa differenza possa aver generato in lui una certa antipatia. Ha aggiunto di aver chiesto allo Spirito dell'Isola di mostrare tutta l'aggressione che ha subito per intero, sottolineando che non tutto viene trasmesso in diretta e che molti momenti vengono tagliati.

Loredana ha spiegato che Mirko è passato da zero a cento, avvicinandosi a lei per urlarle in faccia: "Io chiedo il televoto flash contro di te". Dopo circa trenta minuti di sfuriata, lei gli ha detto: "Significa che non hai il coraggio di stare con me sull'Isola". È stato a quel punto, secondo il suo racconto, che lui si è infuriato ancora di più.

Ma il vero attacco Loredana lo ha dato durante un confronto diretto con Mirko, quando ha sottolineato: "Continua a ripetere che da bambina avevo mio padre accanto, che mi insegnava a cogliere i frutti dagli alberi e mi seguiva ovunque. Ma se davvero avessi avuto una vita facile, non sarei più forte di te qui sull'Isola. E invece lo sono, visto che sei tu a voler andare via, incapace di resistere, nonostante le tue quattro vite trascorse dentro e fuori del carcere".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: lo scontro tra Mirko Frezza e Loredana Cannata.