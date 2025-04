L'Isola dei Famosi 2025, quanto durerà? Pierpaolo Pretelli spoilera la data della finale

L'attesa per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi è quasi finita: il 7 maggio parte ufficialmente il programma che promette di regalare emozioni forti e colpi di scena. Pierpaolo Pretelli, nelle vesti di inviato in Honduras, è pronto ad affrontare questa avventura, che, stando alle sue dichiarazioni, durerà dieci puntate, terminando il 16 luglio. Nonostante la sua esperienza televisiva, l'ex concorrente del Grande Fratello VIP 5 e attuale compagno di Giulia Salemi è visibilmente emozionato e carico di aspettative.

L'Isola dei Famosi 2025: Pierpaolo i è pronto per l'avventura in Honduras

"Ho iniziato già a fare la valigia, una grande valigia," ha dichiarato Pretelli, anticipando le lunghe settimane che lo attendono. "Saranno dieci lunghe settimane di questa avventura. Non vedo l'ora di partire, di vivere questa esperienza, anche se non sono un naufrago. Sarà un'esperienza indimenticabile," ha aggiunto.

Nonostante il suo entusiasmo, Pierpaolo ha anche ammesso che durante la sua permanenza in Honduras gli mancheranno alcuni affetti, in particolare il suo bambino Kian e la compagna Giulia. "Mi mancherà l'affetto fisico, quello che mi mancherà di più," ha sottolineato, rivelando un lato più personale e intimo della sua esperienza.

Dieci puntate previste, ma la durata potrebbe cambiare in base agli ascolti

La sua partenza è anche legata a un periodo televisivo particolare per Canale 5. Infatti, la durata e il futuro del programma potrebbero essere influenzati dai risultati degli ascolti. I precedenti reality, come Grande Fratello e The Couple, non hanno premiato le aspettative in termini di auditel, con il programma di Ilary Blasi che rischia addirittura di chiudere prima della fine programmata. Un'ulteriore incognita, quindi, per l'Isola, che spera di riuscire a conquistare il pubblico in modo più solido e duraturo.

In un momento così decisivo per il palinsesto di Canale 5, Pierpaolo si prepara a portare la sua energia positiva e la sua voglia di fare. "Cosa farò prima di partire? Mangerò due pizze. Perché so che lì sulle pizze ci stanno ancora lavorando, però magari porto un po' di italianità," ha scherzato, dando un'ulteriore prova della sua spontaneità e del suo spirito allegro.

Dodici Naufraghi pronti a partire

Nel frattempo mentre alcuni rumors danno Mario Adinolfi come prossimo naufrago all'Isola, sono stati ufficializzati i primi dodici concorrenti, gli stessi spoilerati nelle scorse settimane: