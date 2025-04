Mario Adinolfi all'Isola dei famosi 2025? L'indiscrezione che scuote i social

Il prossimo 7 maggio prende il via la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il terzo reality consecutivo che Mediaset manda in onda in questa stagione, dopo Il Grande Fratello e The Couple. La conduzione è affidata a Veronica Gentili e, tra i concorrenti, potrebbe esserci anche Mario Adinolfi, come anticipato da "Hit", uno pseudonimo già noto e apprezzato su TV Blog.

Il discusso personaggio politico è conosciuto per le sue posizioni estreme contro la comunità LGBTQ+ e per il suo acceso antiabortismo. È fondatore del movimento Popolo della Famiglia, il cui simbolo è stato presentato in diverse tornate elettorali, sia politiche che amministrative, senza mai raggiungere risultati significativi, con percentuali definite "da prefisso telefonico", come si diceva una volta.

Se l'indiscrezione verrà confermata, mercoledì 7 maggio vedremo Mario Adinolfi cimentarsi con l'iconico tuffo dall'elicottero, un momento che pochi vorranno perdersi. Alcuni giorni fa, grazie alla copertina di TV Sorrisi e Canzoni, è stata confermata la squadra che guiderà questa edizione del programma, già in parte svelata sui social.

L'Isola dei Famosi 2025 - Veronica Gentili è la conduttrice

Veronica Gentili prenderà il posto di Vladimir Luxuria alla conduzione. Simona Ventura siederà sull'ambita poltrona di opinionista, mentre Pierpaolo Pretelli partirà per l'Honduras in veste di inviato. I concorrenti non sono ancora stati ufficializzati, ma negli ultimi giorni sono emerse numerose anticipazioni sui naufraghi che dovrebbero partecipare al reality:

Chiara Balestrieri - nota per essere sopravvissuta a un drammatico tentativo di femminicidio.

- nota per essere sopravvissuta a un drammatico tentativo di femminicidio. Loredana Cannata - attrice attiva tra cinema, teatro e televisione.

- attrice attiva tra cinema, teatro e televisione. Angelo Famao - cantante neomelodico con quasi 400.000 follower su Instagram.

- cantante neomelodico con quasi 400.000 follower su Instagram. Omar Fantini - comico e conduttore.

- comico e conduttore. Mirko Frezza - attore.

- attore. Camila Giorgi - ex tennista di fama internazionale.

- ex tennista di fama internazionale. Antonella Mosetti - volto frequente dei talk show televisivi.

- volto frequente dei talk show televisivi. Cristina Plevani - prima storica vincitrice del Grande Fratello.

- prima storica vincitrice del Grande Fratello. Teresanna Pugliese - ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne.

- ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne. Patrizia Rossetti - volto noto di Rete 4, vincitrice di Pechino Express e veterana dei reality.

- volto noto di Rete 4, vincitrice di Pechino Express e veterana dei reality. Nunzio Stancampiano - ballerino ed ex allievo di Amici.

- ballerino ed ex allievo di Amici. Paolo Vallesi - cantautore famoso per brani come La forza della vita.

Dopo il flop degli ultimi mesi con Il Grande Fratello e The Couple, entrambi ben lontani dai risultati sperati in termini di ascolti e impatto mediatico, in casa Mediaset si teme che anche L'Isola dei Famosi possa non incontrare il favore del pubblico, ormai sempre più disaffezionato ai reality.