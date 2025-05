L’Isola dei Famosi 2025, Loredana Cannata salva Mario Adinolfi che afferma: “Lei è la più forte”

Nonostante le tensioni e le differenze ideologiche, l'attrice non ha esitato a intervenire per aiutare il naufrago in difficoltà a causa della sua stazza e della debolezza che inizia a farsi sentire.

L'Isola dei Famosi è da sempre uno dei reality più estremi della televisione italiana. Sopravvivere su un'isola deserta richiede forza fisica, resistenza mentale e, soprattutto, spirito di squadra. E proprio in quest'ottica un gesto inaspettato ha attirato l'attenzione del pubblico: Loredana Cannata, attrice siciliana dal carattere deciso, ha aiutato Mario Adinolfi a uscire dall'acqua, nonostante tra i due non corra buon sangue.

La reazione di Mario Adinolfi

Un atto di solidarietà che ha sorpreso molti, visto che tra i due naufraghi non sono mancati attriti e battibecchi già dalle prime fasi del gioco. Eppure, Loredana ha scelto di mettere da parte le divergenze personali e tendere la mano a chi era in difficoltà. Un gesto apprezzato dal pubblico e che lo stesso Adinolfi ha spiegato con queste parole.

"Noi, arrivando qui, ci siamo privati dell'elemento cruciale della nostra alimentazione, mentre lei è abituata a una dieta vegana e crudista. Anche se ovviamente anche lei qui ha razioni limitate e poca scelta, è comunque una delle più forti del gruppo dal punto di vista fisico."

Mario Adinolfi

Le divergenze ideologiche tra i due naufraghi

Un cambio di tono, quello del politico, che stride con quanto detto solo poche settimane fa. Parlando proprio dello stile alimentare di Loredana, aveva infatti affermato: "Una crudista a L'Isola dei Famosi credo sia quasi più fuori posto di un super obeso."

Dichiarazione a cui la Cannata aveva prontamente risposto: "Sono vegana, ma non al 100% crudista. Posso stare qui e ho accettato di partecipare per dimostrare che posso farcela. E soprattutto, io le prove le faccio. Lui no. Quindi, chi è davvero più idoneo all'Isola tra me e lui?"

Il confronto tra i due era continuato anche in puntata, quando Adinolfi aveva dichiarato: "Le parole di Loredana le ho prese come un insulto. Dire che non posso essere d'aiuto a chi deve uccidere animali e cuocerli, lo considero una bastardata."

Durante la nomination, Loredana scelto di fare il nome proprio di Mario Adinolfi, motivando la sua decisione non solo con motivi di convivenza, ma anche per una questione ideologica. Con tono deciso aveva affermato: "Che brucino tutte le idee che portano - e che per secoli hanno portato - violenza e morte alle donne, agli omosessuali, agli animali, ma anche all'umanità e alla natura in generale."