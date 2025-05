L'Isola dei Famosi 2025, Antonella Mosetti con Nunzio e Spadino: balli e polemiche social, ecco cosa succede

L'Isola dei Famosi 2025 continua a far discutere, e non solo per le dinamiche in Honduras ma soprattutto per una serie di ritiri eccellenti, gli ultimi ad abbandonare il gioco sono stati Antonella Mosetti, Spadino e Nunzio Stancampiano. Attualmente, i tre si trovano ancora in Honduras, ospiti in un resort extralusso messo a disposizione dalla produzione in attesa del rientro in Italia. E proprio da lì è partito un ciclone social che ha travolto la showgirl romana.

Relax di lusso... ma scoppia la polemica

Appena rientrata in possesso del suo smartphone, Antonella ha pubblicato alcune Instagram stories che hanno fatto il giro del web. In una la si vede godersi un tramonto con sigaretta alla mano, in un'altra posa provocante davanti allo specchio in costume. Accanto a lei, anche Nunzio e Spadino che, liberi dalle fatiche della sopravvivenza, si divertono giocando a pallavolo sulla spiaggia e gustando piatti abbondanti.

Le critiche non si sono fatte attendere: molti utenti hanno trovato fuori luogo quei contenuti, e Antonella ha deciso di cancellare tutto. Ma il vero colpo di scena è arrivato subito dopo, quando ha condiviso nuove storie dai toni decisamente più taglienti.

Antonella, Spadino e Nunzio

Frecciatine e citazioni: la risposta social della Antonella Mosetti

Tra le storie che hanno riacceso l'attenzione, una in particolare ha scatenato l'ironia (e l'interpretazione) del web: "Vi immagino tutti riuniti a sparlare di me con questa canzone in sottofondo", il brano scelto era Il Pulcino Pio. E poi altre frasi sibilline come: "Una leonessa non fa mai a gara con le gatte morte" e "Il denaro è uno strumento, non l'obiettivo. L'obiettivo è la libertà. Ricordatelo."

Le prime parole ufficiali dopo il ritiro

Archiviata la tempesta social, Antonella è tornata a parlare con un post ufficiale su Instagram, in cui ha voluto ringraziare i fan e fare un bilancio dell'esperienza appena conclusa:"Che dire se non... WOW! Sono ancora un po' frastornata, ma anche travolta dall'affetto di tutti voi. L'avventura dell'Isola è stata tra le più dure della mia vita, ma sono contenta che alla fine anche in un posto così estremo sia venuta fuori la VERA ANTONELLA e che vi sia piaciuta. Non vedo l'ora di ringraziarvi tutti ad uno ad uno... Italia preparati che sto per tornare, DAJE!"

Una dichiarazione che arriva dopo un momento particolarmente delicato per lei: il ritiro, infatti, è stato motivato dal dolore ancora vivo per la perdita del padre. Durante il daytime del 23 maggio, ha raccontato: "Mi dispiace perché l'ho cercato tantissimo, ma non l'ho mai trovato qua."

E nel frattempo? Sole, balli e risate con gli ex naufraghi

Antonella, Nunzio e Spadino si stanno godendo le ultime ore in Honduras lontano dalle telecamere del reality. Tra una story e l'altra, si vedono mentre si rilassano in spiaggia, ballano latinoamericano, scherzano tra loro e, soprattutto, mangiano con entusiasmo. Dopo settimane di riso in bianco e cocchi, non c'è da stupirsi.

Nunzio e Spadino, in particolare, appaiono più energici che mai e hanno annunciato sui social che presto faranno ritorno in Italia. Anche Antonella è pronta a rientrare: il post lascia intuire che la showgirl non vede l'ora di riabbracciare il suo pubblico, anche se - per ora - non è previsto un suo ritorno in studio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Antonella Mosetti si ritira da L'Isola dei Famosi