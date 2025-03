L'Isola dei Famosi non è un gioco da maschi: l'edizione 2025 fatica a trovare concorrenti uomini?

L'Isola dei Famosi 2025 sta per tornare con una nuova conduzione e un cast tutto da scoprire, ma la selezione maschile sembra ancora in alto mare.

A poco più di un mese dal debutto de L'Isola dei Famosi 2025, previsto per il 7 maggio, la produzione del reality show targato Canale 5 si trova ancora a corto di naufraghi uomini. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, nonostante i casting siano iniziati già a novembre nessun volto maschile avrebbe ancora convinto del tutto. Non solo, diverse sono le defezioni arrivate in quel di Mediaset.

L'obiettivo sarebbe trovare un concorrente con il fascino e il physique du rôle di Luca Vetrone, protagonista apprezzato dell'edizione 2023. Ma finora, nessuno sembra rispondere a quel profilo.

L'Isola dei Famosi 2025: cercasi uomini disperatamente

Angelo Madonia a Ballando con le stelle

Loris Karius, il calciatore ipotizzato, ha smentito pubblicamente la partecipazione all'Isola dei Famosi 2025, spegnendo subito le speranze di vederlo in costume da naufrago. Anche il ballerino Angelo Madonia, altro nome circolato nelle scorse settimane, ha negato ogni coinvolgimento con il programma.

Le "fughe" e le smentite stanno mettendo in difficoltà la produzione, che si ritrova con un cast femminile quasi completo e ben strutturato, ma con un reparto maschile ancora tutto da costruire. Mancano non solo i nomi, ma soprattutto le personalità capaci di sostenere il ritmo di un reality di sopravvivenza: affascinanti, carismatici e disposti a mettersi in gioco. E il tempo, ormai, stringe.

Er Gennaro unico nome in trattativa: lo YouTuber pronto alla sfida?

L'unico nome realmente vicino alla firma sarebbe quello di Alessandro Scarpa, alias Er Gennaro. Classe 2001 e originario di Como, è una vera star del web: 665 mila iscritti su YouTube, 675 mila follower su Instagram e 6,5 milioni su TikTok. Ha già pubblicato un libro con Mondadori e nel 2022 è apparso in TV a Controcorrente, ospite proprio dell'attuale conduttrice del reality, Veronica Gentili.

I suoi contenuti spaziano dalle sfide più improbabili alle provocazioni social: una prova di sopravvivenza vera, come quella dell'Isola, potrebbe essere, quindi, la sua prossima impresa?

Cast femminile quasi definito: chi sono le naufraghe del 2025

Sul fronte femminile, invece, la situazione è ben diversa. Tra i nomi più vicini alla partecipazione figurano la tennista Camila Giorgi, Chiara Balistreri, la modella Delia Duran (già vista al Grande Fratello) e la giornalista Maria Luisa Jacobelli. Quattro profili molto diversi, ma tutti capaci di generare attenzione.

La vera incognita resta dunque la componente maschile. Riuscirà la produzione a trovare i suoi naufraghi in tempo utile? O l'Isola dei Famosi 2025 si trasformerà in un reality al femminile?