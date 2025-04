L'isola dei famosi 2025 costringe Netflix a rimandare uno show per colpa di una concorrente?

Ibiza Altea è una dei concorrenti che sbarcheranno in Honduras. La modella italoamericana infatti, sarà una dei concorrenti della prossima edizione de L'Isola dei Famosi, al via mercoledì 7 maggio.

Il caso della concorrente Ibiza Altea

La locandina di L'isola dei famosi

Non solo, perché c'è un altro reality in costume da bagno che l'aspetta: Too hot to handle, su Netflix.

Nata nel 1999 ad Atlanta, in Georgia, Ibiza Altea è pressoché una sconosciuta per il pubblico, come accade ogni volta con alcuni concorrenti dei reality. Di solito infatti, accanto ad alcuni nomi vip, vengono scelti nomi nip che già lavorano nel mondo dello spettacolo, oppure con un buon seguito di follower in rete, da lanciare.

La Altea è proprio uno di questi. Se infatti da un lato è nel cast dell'Isola su Canale 5, dall'altro è anche in quello del reality Netflix.

C'è un però: la partenza dei due format sarebbe stata praticamente una a ridosso dell'altro, dato che il reality targato Netflix era stata annunciato per il 9 maggio, mentre l'Isola per il 7. Così, come ha sottolineato il sito di Davide Maggio, per evitare di inflazionare una dei suoi protagonisti, lo show di Netflix non risulta più in uscita: non c'è nei titoli della prossima settimana, né è ancora presente una data di rilascio.

Too hot to handle: il format

Fred De Palma

Prima versione italiana del format Freemantle, si tratta di una sorta di Temptation Island al contrario: un gruppo di ragazzi e ragazze vivono in un resort ai tropici con l'obiettivo di vincere 100mila euro. Per riuscirci però, dovranno resistere alle tentazioni e rinunciare al sesso: niente baci, niente preliminari, persino niente autoerotismo. Non solo: vietati anche i contatti fisici tra concorrenti, che vanno a discapito di tutto il gruppo.

Il format è stato lanciato in piena pandemia, momento in cui le restrizioni sociali erano all'ordine del giorno.

A dare le regole ai concorrenti nella versione originale, l'intelligenza artificiale Lana. A condurre la versione italiana, nonché mentore dei concorrenti, sarà il rapper Fred De Palma.